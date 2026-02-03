Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron cerca de una tonelada de hojas de coca en estado natural que eran transportada en una camioneta que fue abandonada por sus ocupantes tras evadir un puesto de control, en el departamento Ledesma. Lo incautado fue valuado en más de 76 millones de pesos.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás sobre la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 1.224, en la localidad de Fraile Pintado.

Fue en esas circunstancias que los efectivos de Gendarmería Nacional de la Sección "Chalicán", dependiente del Escuadrón 60 "San Pedro", desplegaron un control de rutina cuando observaron que un vehículo realizó una maniobra evasiva para evitar un posible registro de los integrantes de la fuerza nacional y darse a la fuga.

De manera inmediata los uniformados desplegaron una patrulla motorizada y siguieron el recorrido del vehículo evasor.

La persecución culminó en un camino secundario, distante a cuatro kilómetros de la ruta nacional N°34, donde los efectivos hallaron una camioneta Toyota Hilux abandonada y sin llave de encendido.

Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que solicitó el traslado del rodado a la sede de la fuerza nacional para una inspección minuciosa.

Posteriormente, los efectivos hallaron en la camioneta 38 bultos que contenían hojas de coca en estado natural con un peso total de 985 kilos.

Una fuente consultada por este matutino indicó que el vegetal incautado fue valuado en 76 millones 640 mil pesos.

Las novedades fueron transmitidas a la fiscalía interviniente que dispuso el secuestro de la totalidad del vegetal y del vehículo protagonista.