Festival provincial del cordero en Pozuelos

En la localidad de Pozuelos, perteneciente al departamento de Rinconada, se llevó a cabo el pasado sábado la XXXII edición del Festival Provincial del Cordero junto al segundo Concurso de asado a la estaca. La celebración que dio inicio a las 8, congregó a autoridades, productores, asadores, artistas y vecinos, quienes se reunieron en torno a una tradición que refuerza la identidad cultural y dinamiza la economía regional.

El concurso comenzó temprano con la entrega de los insumos necesarios a los participantes provenientes de Pumahuasi, La Quiaca, Tarija y Tupiza, estos últimos del vecino país de Bolivia, junto a los anfitriones locales. Los concursantes recibieron además el reglamento y las pautas establecidas por un jurado de reconocida trayectoria.

MÚSICA Y COLOR | LA LLEGADA DE LOS COPLEROS DEL NORTE.

Entre las autoridades presentes se destacaron el diputado provincial Carlos Haquim; el comisionado Gerardo Alanoca, uno de los fundadores del festival; Leonides Mamani, así como el presidente de la comisión organizadora, Eusebio Colqui, y su vicepresidente, Andrés Quispe.

El acto protocolar comenzó con el ingreso de las Banderas de ceremonia y el izamiento del pabellón nacional. A continuación, se escucharon las palabras de autoridades y referentes locales.

El presidente de la comisión, Eusebio Colqui, visiblemente emocionado expresó que "este acto lo llevamos adelante con mucho corazón y esfuerzo, aunque no contemos con grandes recursos. Lo hacemos porque queremos que nuestra cultura y nuestras tradiciones sigan vivas y se conozcan. Con el cordero buscamos fortalecer la economía de nuestra región y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por estar aquí y acompañarnos en este festival".

COMISION ORGANIZADORA | EN EL RITUAL DE OFRENDA A LA PACHAMAMA.

Posteriormente, se llevó a cabo el tradicional pedido de permiso a la Pachamama, con la participación de autoridades y público en general, mientras se desarrollaba el concurso de asado a la estaca.

La jornada adquirió un matiz especial con la llegada de los Copleros del Norte, quienes llenaron la mañana de coplas, danzas y trenzados al ritmo de la caja y el erquencho, mientras agitaban banderas blancas adornadas con cintas de colores.

En un ambiente de música y alegría, todo transcurrió con armonía hasta el mediodía, cuando los jurados procedieron a evaluar los asados que posteriormente fueron ofrecidos al público que acudió en gran número para degustar el plato estrella del festival.

SATISFACCIÓN | ASADORES DEL NORTE, DE LA QUIACA, SEGUNDO LUGAR.

El cordero, pilar de la economía de sus pobladores, volvió a ser protagonista. En cada edición se reafirma que frente a la adversidad el cordero simboliza unión, herencia ancestral y fuerza productiva que sostiene la vida cotidiana de la gente. El festival se convierte así en un espacio de reencuentro con la cultura y las tradiciones, sembrando identidad en la querida Puna jujeña.

A partir de las 14, el escenario se colmó de música y alegría con la actuación de grupos folclóricos como Waras, Wayqekuna, Los Amigos del Folclore y Sentimiento Rinconadeño, además de la cuadrilla de copleros del Norte.

Pasadas las 19 se dieron a conocer los ganadores del concurso de asado de cordero a la estaca. El primer lugar fue para los tarijeños "Chapacos Calientes"; el segundo, para "Asadores del Norte", de La Quiaca; mientras que el tercer puesto quedó en manos de "Asadores del Sur", de la ciudad de Tupiza (Bolivia). Todos ellos se subieron al podio y dejaron su huella en esta edición.

ANIMACIÓN | GRUPO FOLCLÓRICO WAYQEKUNA.

La XXXII edición del Festival Provincial del Cordero mostró una vez más que esta fiesta no es solo gastronomía y música, sino también un homenaje a la cultura, al trabajo y a la identidad de la Puna. El cordero, más que un alimento, es unión, esfuerzo y tradición que sostienen el presente y abren camino al futuro de la región.