Atacó a puñaladas a su novio a la salida de una bailanta

Una joven de 21 años fue detenida por los efectivos policiales, luego de haber atacado a puñaladas a su pareja, a la salida de local bailable.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del domingo pasado, a la salida de una bailanta ubicada en un tramo de la avenida Párroco Marshke, al sur del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 32º del barrio Malvinas Argentinas fueron alertados a través del sistema de emergencia 911, sobre un hecho de sangre en progreso y de inmediato una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar.

Allí observaron a un joven de 29 años tendido en el suelo, al lado de una motocicleta, con una herida cortante en la zona de la espalda baja, quien manifestó haber sido agredido por su pareja.

El joven manifestó que se encontraban en el interior del local y en un momento determinado iniciaron una discusión, que continuó a la salida del loca y que terminó con la agresión.

Los efectivos procedieron a la demora de la inculpada de 21 años y en la requisa correspondiente, se secuestró un cuchillo tipo sierrita, con el que habría atacado al joven.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención de la protagonista.

Por otra parte se supo que personal del Same 107 trasladó de urgencia a la víctima a la guardia del hospital "Pablo Soria", donde quedó alojado en la sala de Observaciones, con el diagnóstico de "herida de arma blanca en zona lumbar derecha, más estado etílico".

Una fuente cercana a la investigación, le había confiado a nuestro diario que en un primer momento la víctima se había negado a realizar la denuncia formal en contra de su pareja, pero como permanecía internado, las actuaciones y la investigación penal preparatoria, se realizaron de oficio, tras el llamado de emergencia.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 32º del barrio Malvinas Argentinas.