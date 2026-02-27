22°
27 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ley de Glaciares
YPF
Champions League
Unión Europea
Tabaco
barrio Belgrano
Ley de Glaciares
YPF
Champions League
Unión Europea
Tabaco
barrio Belgrano

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Legislatura de Jujuy

EN VIVO. 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, brindará el discurso de apertura del período legislativo esta tarde, a partir de las 17 horas.

Viernes, 27 de febrero de 2026 16:19

La ceremonia corresponderá a la 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy, donde el mandatario provincial dará inicio formal a la actividad parlamentaria en la Casa de Piedra.

Durante su alocución, Sadir realizará un balance del último año de gestión y presentará los ejes de trabajo para el 2026. Estarán presentes diputados y diputadas, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, así como representantes de organismos provinciales y municipales.

Con este acto, quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, en una jornada que reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento democrático, el diálogo entre los poderes del Estado y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo y el bienestar de todos los jujeños.

La transmisión en vivo podrá seguirse minuto a minuto a través del canal de YouTube del matutino: 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD