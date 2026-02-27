EN VIVO. 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy

La ceremonia corresponderá a la 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy, donde el mandatario provincial dará inicio formal a la actividad parlamentaria en la Casa de Piedra.

Durante su alocución, Sadir realizará un balance del último año de gestión y presentará los ejes de trabajo para el 2026. Estarán presentes diputados y diputadas, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, así como representantes de organismos provinciales y municipales.

Con este acto, quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, en una jornada que reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento democrático, el diálogo entre los poderes del Estado y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo y el bienestar de todos los jujeños.

