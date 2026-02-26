Preventiva por amenazar de muerte a su expareja e hijos

La Justicia prorrogó la prisión preventiva y ordenó el inmediato traslado a una Unidad Penal de un hombre que amenazó a su expareja y a sus hijos, entre ellos un menor de edad, con asesinarlos a tiros.

Hay que recordar que el inculpado de 46 años, en diciembre del año pasado, y tal como lo dio a conocer este matutino, golpeó y envió audios a su expareja en los que la amenazó con asesinarla a tiros junto a sus hijos. A la vez que envió una fotografía de un arma de fuego.

Si bien la investigación se encuentra bajo un estricto hermetismo, este diario tomó conocimiento que ayer se celebró una audiencia donde el Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva del acusado, por el lapso de 25 días.

Asimismo solicitó el inmediato traslado del inculpado, imputado formalmente por "lesiones leves", a las instalaciones del Servicio Penitenciario del barrio Gorriti para el cumplimiento de la misma.

Cabe mencionar que el 17 de diciembre del año pasado, el protagonista fue detenido en una vivienda de la localidad de Lozano, a solicitud del Juzgado de Violencia de Género.

La aprehensión se dispuso luego de una denuncia radicada por su expareja, quien relató ser víctima de agresiones físicas y que además aportó la grabación de una llamada del imputado, que se puede escuchar en la página web de este diario, donde el hombre le dice: "Ahora ya voy para San Pablo y mira lo que te mando, mira lo que tengo", y le envió una foto de un arma de fuego por mensaje de Whatsapp.

"Tengo la pistola acá en la mochila. Te voy a encontrar a vos y a los chicos y al último me liquido yo, te lo juro por mi mamá. No va a ser la primera ni última vez que suceda esto acá en Jujuy. Va a salir en las noticias y nada más. Por eso te digo, si a vos te importa tu vida, pensá y decime dónde estás, que estoy perdiendo la paciencia". Se lo escucha decir al acusado en otro tramo del audio.

Luego de algunos días detenidos, el pasado 15 de enero la Justicia resolvió dejar al imputado en libertad, bajo una serie de medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercamiento de 500 metros para la víctima y sus hijos.

Sin embargo, este 23 de enero se solicitó nuevamente la detención del acusado tras el incumplimiento de las medidas restrictivas, y el dictado de prisión preventiva que en las últimas horas fue prorrogado y que culminará el próximo 29 de marzo.