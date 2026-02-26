Una adolescente murió tras ser alcanzada por un rayo

Un trágico episodio tuvo lugar en la localidad El Aguilar, donde una adolescente de 17 años murió tras ser impactada por un rayo cuando se dirigía a un mirador. La víctima fue hallada por un transeúnte que alertó a las autoridades.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el lamentable hecho se registró el pasado lunes, aunque trascendió en la últimas horas, alrededor de las 15.40 en un camino al cerro La Cruz, en la mencionada localidad puneña.

Fue en esas circunstancias que hombre transitaba por el sector, cuando se percató que una persona se encontraba tendida en el suelo, por lo que alertó de inmediato a las autoridades.

Efectivos policiales de la Seccional 38° y personal médico del hospital local se dirigieron rápidamente al lugar, donde constataron la presencia de una joven que lamentablemente carecía de signos vitales.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el resguardo de la escena y la presencia de efectivos del departamento de Criminalística.

Mientras que un examen cadavérico preliminar realizado por un médico de la Policía, determinó que la causa de muerte se debió al impacto directo de un rayo.

Tras las pericias de rigor, personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del hospital "Manuel Belgrano", en la ciudad de Humahuaca, donde se aguarda un examen forense.

Posteriormente familiares identificaron a la víctima, una adolescente de 17 años, y relataron que horas antes la joven había salido de su domicilio, para caminar con dirección al mirador de La Cruz.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 38°, por directivas del representante fiscal.