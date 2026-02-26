Canje de material descartable por kits escolares en Maimará

Desde las 17 hasta las 19, en la plaza central San Martín recova del edificio municipal de Maimará, la Dirección de Medio ambiente desarrollará mañana una jornada solidaria Eco canje escolar, en la que podrán participar los estudiantes primarios y las familias del pueblo.

La atractiva propuesta consiste en canjear un kit escolar (que contiene regla, lápiz, goma, sacapuntas, adhesivo, birome, cuaderno y papel glacé) por 40 botellas de plástico descartables, latas, hojalatas o Tetara Breek, o bien 40 unidades de los cuatro materiales descartables.

El municipio encaró esta actividad destinando parte de los recursos obtenidos durante la celebración del carnaval "con el objetivo principal de ayudar a los niños del pueblo para que cumplan con sus estudios, considerando la situación crítica por la cual atravesamos", señaló el funcionario municipal Gustavo Cazón.

La iniciativa posibilitará una mayor limpieza de los diferentes sectores del pueblo, como consecuencia del festejo carnestolendo que originó una considerable cantidad de residuos arrojados en la vía pública y que el municipio se ocupó de recolectar.

Durante la actividad solidaria el municipio ubicará peloteros y otros juegos recreativos para los niños que podrán disfrutarlos gratuitamente en el cierre de las vacaciones de verano y ante el cuidado de sus padres.

El cierre de la jornada será con la exhibición gratuita de la película Zootopia 2, que brindará a la niñez un grato entretenimiento junto a su familia.