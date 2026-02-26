Retote La Calera celebra 56 años a lo grande en El Chingo

La tradicional Comparsa "Retote la Caldera" se prepara para vivir un fin de semana sin igual en el barrio El Chingo, donde celebrará sus 56 años de trayectoria, consolidándose como una de las comparsas más convocantes del carnaval capitalino. Cerrará la temporada, con la participación de la Sonora Imbatible, Armando Marcelo, Wily Campero entre otros grandes artistas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Yamil Ciares, integrante de la organización, indicó que las actividades comenzarán mañana viernes 27 desde las 13, con la tradicional chaya de bandera y la presentación oficial de la comisión 2026 en calle Río Cincel, esquina Avenida Maimará. La jornada contará con bandas en vivo, Dj y el posterior recorrido de la comparsa por las calles del barrio hasta las 20

El sábado 28, también desde las 13, se realizará el esperado desentierro del Diablo en el predio de la vieja estación, junto a los galpones recuperados. Luego, alrededor de las 15.30, la comparsa descenderá acompañados de los "disfrazados" a todo color por avenida Urquiza hasta el puente San Martín, donde será recibida por vecinos e invitados para el tradicional ingreso al barrio.

El domingo, la celebración continuará con un almuerzo comunitario organizado por los padrinos de comida, seguido por invitaciones y actividades especiales que incluirán sorpresas para todos los asistentes.

Más de 10 mil personas

La organización estima una convocatoria superior a las 10.000 personas durante los tres días, superando incluso la masiva participación registrada el año pasado, cuando el evento se extendió sobre avenida Maimará con un baile multitudinario.

El día sábado tendrán una jornada plena que cerrara con broche de oro, con un baile en el Club Gorriti, con al actuación de grandes artistas como la Sonora imbatible, Armando Marcelo, Wily Campero, Grupo Chijra y Marka Supay.

Identidad y trabajo

La comisión organizadora está integrada por aproximadamente 130 personas, entre presidentes, padrinos de comida, banda, prensa, pasacalles, Diablo y Mojón, todos vecinos del barrio que sostienen la tradición año tras año.

Más allá de lo cultural, la comparsa representa una fuente de trabajo para muchas familias, que aprovechan el movimiento turístico y la venta ambulante durante el fin de semana largo de carnaval

"Es una fecha muy esperada por todos los vecinos. No solo por la tradición, sino porque también genera trabajo y movimiento económico en el barrio", destacó Ciares.

Con más de medio siglo de historia, la Comparsa Retote la Caldera reafirma su lugar como el festejo central del carnaval en El Chingo, combinando identidad, comunidad y celebración popular colmada de diversión.