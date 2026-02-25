19°
26 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Municipalidad de Tilcara
El Aguilar
Pleno centro capitalino
amenazas
Barrio San Pedrito
LIBERTADOR
alto comedero
El Carmen
Embajadora de la Cultura
arte
Municipalidad de Tilcara
El Aguilar
Pleno centro capitalino
amenazas
Barrio San Pedrito
LIBERTADOR
alto comedero
El Carmen
Embajadora de la Cultura
arte

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Último Primer Día

Mañana, jornada de prevención por el UPD

El stand estará de 9 a 12, en la Peatonal Belgrano.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 23:57

Debido a los festejos por el inicio del ciclo lectivo 2026, conocidos como el "Último Primer Día" (UPD), la comuna capitalina, a través del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos, llevará adelante un espacio lúdico e informativo destinado a adolescentes y jóvenes.

La actividad se desarrollará mañana de 9 a 12, en la Peatonal Belgrano, donde se instalará un stand institucional con asesoramiento, entrega de folletería y preservativos, además de propuestas recreativas especialmente diseñadas por profesionales del área.

Desde la Dirección de Salud Integral, responsable de la iniciativa, invitaron a la comunidad en general -y en particular a estudiantes del último año del nivel secundario- a acercarse y participar de esta propuesta que busca promover celebraciones responsables.

El UPD es una tradición que, desde hace varios años, reúne a quienes comienzan el último año de la escuela secundaria. Con música, cotillón y distintas formas de celebración, los futuros egresados comparten la noche previa o el fin de semana anterior al inicio de clases, marcando simbólicamente el comienzo de su despedida de esta etapa.

Las modalidades de festejo son variadas: algunos optan por reuniones en casas particulares, quintas o boliches, mientras que otros eligen alternativas como colectivos adaptados para celebraciones.

En ese contexto, el municipio reafirma la importancia de acompañar estas instancias con información y herramientas que permitan disfrutar del UPD con alegría, cuidado y responsabilidad, promoviendo hábitos saludables y la prevención de consumos problemáticos.

Mascotas

El municipio reiteró que hoy, de 15 a 18, habrá vacunación y registro de mascotas en el CPV Chijra (Las Llamas y Los Manantiales), mientras que mañana el quirófano móvil estará en el Centro Vecinal Malvinas (avenida Sajama 707), desde las 8.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD