Mañana, jornada de prevención por el UPD

Debido a los festejos por el inicio del ciclo lectivo 2026, conocidos como el "Último Primer Día" (UPD), la comuna capitalina, a través del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos, llevará adelante un espacio lúdico e informativo destinado a adolescentes y jóvenes.

La actividad se desarrollará mañana de 9 a 12, en la Peatonal Belgrano, donde se instalará un stand institucional con asesoramiento, entrega de folletería y preservativos, además de propuestas recreativas especialmente diseñadas por profesionales del área.

Desde la Dirección de Salud Integral, responsable de la iniciativa, invitaron a la comunidad en general -y en particular a estudiantes del último año del nivel secundario- a acercarse y participar de esta propuesta que busca promover celebraciones responsables.

El UPD es una tradición que, desde hace varios años, reúne a quienes comienzan el último año de la escuela secundaria. Con música, cotillón y distintas formas de celebración, los futuros egresados comparten la noche previa o el fin de semana anterior al inicio de clases, marcando simbólicamente el comienzo de su despedida de esta etapa.

Las modalidades de festejo son variadas: algunos optan por reuniones en casas particulares, quintas o boliches, mientras que otros eligen alternativas como colectivos adaptados para celebraciones.

En ese contexto, el municipio reafirma la importancia de acompañar estas instancias con información y herramientas que permitan disfrutar del UPD con alegría, cuidado y responsabilidad, promoviendo hábitos saludables y la prevención de consumos problemáticos.

Mascotas

El municipio reiteró que hoy, de 15 a 18, habrá vacunación y registro de mascotas en el CPV Chijra (Las Llamas y Los Manantiales), mientras que mañana el quirófano móvil estará en el Centro Vecinal Malvinas (avenida Sajama 707), desde las 8.