Cierre del Registro de Motos afecta a miles de usuarios

El Registro del Automotor con competencia en Motovehículos , ubicado en Presidente Roca N° 178 de nuestra ciudad, permanece cerrado desde el 30 de enero pasado, sin fecha de reapertura aparente, causando un grave perjuicio.

Así lo explicó Jorge Jesús, presidente de la Asociación de Gestores de Jujuy, quien estimó que entre 2 y 3 mil los conductores afectados por esta problemática. Esto se debe a que la mencionada repartición administrativa afecta a 12 de los 16 departamentos de nuestra provincia, solo están exentos de esta problemática los departamentos de Valle Grande, Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara.

El proceso regular para el trámite consiste en que el Registro de Motos ingresara el trámite de una persona con un vehículo 0km para la inscripción inicial, con la que se entregan el título de propiedad, la cédula de identificación (que permite circular) y la chapa patente. Pero en los últimos meses lo único que se pudo retirar fueron permisos provisorios de circulación por 30 días. La mayoría de éstos permisos ya se encuentran vencidos, no teniendo ningún otro Registro del Automotor competencia como para prorrogar dichos permisos.

Los motivos por los que este Registro del Automotor se cerró no estarían claros, según precisó Jesús, tras la renuncia del titular del registro de hace dos años se realizó una auditoría en la que se encontraron anomalías y por ellos en enero se cerró. "Desde nuestra Asociación tratamos de dar una respuesta a los usuarios de moto, recibimos consultas a diario, pero no podemos ayudarles porque no nos dan explicaciones a nosotros tampoco y queremos dejar en claro que no somos responsables de dicha situación, tenemos trámites sin poder entregar a los usuarios", comentó.

"La situación es gravísima, y si bien estuvimos pidiendo respuestas a las autoridades de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales, que es a quien corresponde resolver la problemática, aún no sabemos cuándo se volverá a habilitar", explicó Jesús. Seguido describió que "las consecuencias son materiales y económicas, aquellos conductores que ya no pueden circular porque sus permisos expiraron tras la vigencia de los 30 días, pueden perder su vehículo en un control y no lo podrán recuperar sin esa documentación. También puede pasar que, ante un siniestro, las aseguradoras no pueden cubrir los siniestros, entre muchas otras complicaciones".

Jesús precisó además, que desde la Asociación de Gestores se buscó comunicarse con legisladores nacionales que pudieran interceder ante las autoridades en Buenos Aires, pero no fueron atendidos. "Nuestros legisladores nacionales deben ocuparse, entendemos que ahora están abocados al tratamiento de distintas leyes en el Congreso, pero esta situación afecta a miles de jujeños que quizás su única movilidad para trabajar o llevar a sus chicos a la escuela es una moto", lamentó el referente, a la expectativa de recibir respaldo en esta gestión.