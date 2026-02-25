“El viernes no esperamos mucho de Carlos Sadir”

Legisladores provinciales del bloque del PTS - Frente de Izquierda "no esperamos mucho (sobre lo que pueda expresar el gobernador Carlos Sadir el viernes en la apertura del Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy) o cambios respecto de lo que es la gestión provincial", aseguró el diputado Gastón Remy.

"Esta cuestión de fijar o imponer, como dicen los gremios, paritarias estatales a la baja, que no se llega a cubrir la canasta familiar con los sueldos del sector público; la contracara de eso es lo que viene haciendo el gobierno de antes de Sadir, que es reivindicar el superávit fiscal", agregó.

El titular del bloque dijo que observa que el superávit "se lo usa para acumular inversiones financieras que no vuelven al pueblo, a la obra pública y tal vez aparezcan nuevamente intenciones de invertir en energía solar. Además ignoramos qué sucederá con la ley de Coparticipación municipal, que anunció apenas llegó al gobierno".

En la Izquierda "somos conscientes de que hay temas que no se hablan en la provincia", por ejemplo los más de 300 despidos en el Ingenio Ledesma, el caso de exAceros Zapla, la exención de impuestos a empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales, congelamiento salarial, la crisis en Adep, "sobre eso no esperamos que diga nada".

"Ni qué decir sobre la colaboración de un diputado oficialista para la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación. Seguramente vuelva a hablar de una provincia que es récord en exportación minera en el NOA, pero no reconozca que posee el salario básico docente más bajo de la región".

Al recordársele que a fin de año el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Coparticipación municipal, y otro sobre boleta única y voto electrónico, prefirió señalar que lo que llegó fue "un borrador. Además no se brindó ninguna explicación, ni fundamentación; es más, dijeron que era algo que querían dejarlo para que se tenga en cuenta".

Remy afirmó que dicho proyecto "ni siquiera tiene el aval de los intendentes" y respecto al de la boleta única apuntó que "tal vez es una zanahoria para los que esperan que se democratice un poco el sistema. No vemos realmente que eso sea un cambio porque en el 2027 se pone en juego la gobernación".

Más adelante el legislador de la Izquierda se refirió al Presupuesto aprobado el año pasado. "Se basó en una pauta inflacionaria poco creíble, que era del 10% anual para este año y no hay ninguna consultora que pronostique menos de 25 o 30 puntos de inflación para este año. Sobre esa base se parte también de un ofrecimiento paritario al sector público, o una imposición, como lo dije anteriormente".

Más de lo mismo

El Presupuesto aprobado "avala más de lo mismo y más ajustes; como dije está pronosticado con una pauta de inflación que se queda muy corta, todo está pensado para acomodar los números".

Sobre la nueva conformación política en la Cámara de Diputados, Remy señaló en base a las votaciones sobre la reforma laboral y "los alineamientos del gobernador, me parece que habrá comunidades con afinidades en cuestiones centrales y tal vez un poco de barullo en temas secundarios. Ya están pensando en la elección presidencial y en la de gobernador".

"Si hay realmente interés como ellos dijeron, aunque no se corroboró nunca de cuestionar aspectos de la casta, esperemos que los libertarios acompañen el proyecto para que los funcionarios y diputados ganen como un trabajador. Volveremos a insistir con ese tema y esperaremos la respuesta del otro lado".

Si este año será complicado para el Gobierno provincial por la situación económica que persiste en el país y que Nación no puede revertir a pesar de los múltiples anuncios favorables en ese sentido, Remy dedujo que la gestión está estancada por los inconvenientes que afrontan diferentes sectores de la economía y la producción.

"En materia fiscal el gobierno logró, en base al ajuste del salario y la obra pública, cierto margen de superávit, lo cual hace que tenga más espaldas. Pero la clave está en no postergar los reclamos y los intereses de los trabajadores. Si cuidamos las cuentas del gobierno mientras acumula superávit y lo destina a inversiones financieras, eso producirá después el básico más bajo del NOA, y como contracara tenemos la primera provincia exportadora de minerales del NOA con el litio a la cabeza", finalizó.