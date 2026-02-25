Desde el lunes pagarán a los empleados estatales

Tesorería de la Provincia informó que entre el lunes y jueves próximos se pagará a los empleados de la administración pública los sueldos de febrero, de acuerdo a este cronograma: lunes 2/3, veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos; martes 3/3, Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano; miércoles 4/3, Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior y jueves 5/3, Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.

Destacó que los salarios se acreditarán con un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores. Asimismo recordó que el último sábado, los agentes de la administración pública percibieron la ayuda escolar 2026, a días del inicio de clases.