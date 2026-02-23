“Era mi amiga y me terminó entregando por droga”

En las últimas horas se conoció el caso de Sabrina G., quien brindó una entrevista al conocido "youtuber" Martín Cirio, para su canal Crónicas de Melmac. La mujer, que tiene poco más de 30 años, es una jujeña que debió emigrar a la ciudad de Buenos Aires luego de ser víctima de abuso sexual por tres hombres cuando tenía 17 años, pero los perpetradores están gozando de impunidad desde el 2010. Las cuatro denuncias que realizó en dos dependencias policiales de esta ciudad capital, quedaron en la nada por una particular situación relacionada al principal sospechoso, identificado con las iniciales J.C.

Tras la "viralización" del caso en las redes sociales, El Tribuno de Jujuy se contactó con la mujer para conocer un poco más su caso. "En el 2018, cuando hice una denuncia pública por Facebook, la mujer de este hombre me contactó y me comentó lo que conté en la entrevista, que en un estado de ebriedad J.C. le contó todo lo que había pasado y que no se quería hacer cargo de mi hija ni de lo que había hecho conmigo, porque no había sido solo él, sino que había sido su primo (hermano de mi amiga) y un amigo de ellos que también estaba ahí", explicó la entrevistada con respecto al abuso ocurrido en 2010 en una vivienda del barrio Alto Comedero.

Sin embargo, había un detalle aún más estremecedor. "Él (J.C.) le confesaba que habían llegado a ese 'trato' con la que era mi amiga que me terminó entregando por droga", tal lo dijo la víctima a este medio de comunicación. Por eso no es casualidad el título del video en el cual la mujer contó el delito: "Su amiga la vendió por un bloque de sustancia". El hecho sucedió entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de julio 2010.

Las denuncias

Durante la entrevista el tema que más resonó fue el vinculado con las denuncias que Sabrina G. realizó en dos seccionales de la capital jujeña, pero que no prosperaron con una posterior investigación de la Fiscalía. "En la Seccional 46° Aeroparque, ahí es donde fui tres veces a hacer la denuncia y nunca me dieron respuesta, nunca me contestaron. En la Comisaría de la Mujer (la 49°) hice la primera denuncia y me dijeron que luego me acerque a la comisaría correspondiente, que es la que te digo, la 46° porque era la que cubría donde había sido el hecho", comenzó su explicación.

"Entonces, me acerqué a la 46°, les comenté de la denuncia que había hecho, me pidieron el número de teléfono. Di mi testimonio y me dijeron 'en la semana te vamos a estar llamando'. Fui a la semana, porque no habían llamado, pregunté y me dijeron 'no hay nada cargado'. Volví a hacer la denuncia ahí y otra vez no había nada", narró acerca de los hechos de marzo de 2022.

Al ser consultada con respecto a las razones por las cuales esas denuncias no prosperaron, Sabrina G. recordó que "me contactaron varias personas (del principal acusado) y me dijeron que esa familia es muy poderosa con el tema policial, que tienen muchos familiares dentro, que han borrado denuncias y siempre han quedado en la nada", haciendo énfasis en una supuesta influencia. "Quiero justicia para mí y para todas. No es justo que prevalezca el miedo", cerró Sabrina G. en la entrevista con El Tribuno de Jujuy, con la esperanza de que la justicia sea una realidad.