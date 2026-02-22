18°
Multiespacio El Alto
LIBERTADOR
ENTREVISTA A EUGENIA PÁRRAGA
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
Tenis
Mountain Bike
Mendoza
La opinión
El tiempo en Jujuy

LIGA PROFESIONAL

River encadenó su tercera derrota al hilo en el torneo

Esta vez, el Vélez del "Mellizo" fue el verdugo del equipo de Gallardo al vencerlo ajustadamente 1 a 0.

Domingo, 22 de febrero de 2026 23:53
VÉLEZ | DERROTÓ A RIVER PLATE EN UN DUELO JUGADO AYER EN EL "JOSÉ AMALFITANI".

River perdió con Vélez por 1 a 0 en un partido disputado esta noche, en el estadio "José Amalfitani", por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la noche fue convertido por el volante Manuel Lanzini, a los cinco minutos de la primera parte.

Así, el "millonario" cayó a la décima posición de la zona B, con siete puntos, y es vigésimo en la tabla anual, mientras que el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto lidera el grupo A con 14 unidades y es tercero en la general, en zona de Copa Libertadores.

En la próxima fecha, el equipo que entrena Marcelo Gallardo deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19.30, mientras que el "fortín" volverá a jugar como local y lo hará ante Deportivo Riestra, el miércoles 25 a partir de las 19.30.

San Lorenzo

San Lorenzo, con varios problemas en el segundo tiempo, le ganó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local y volvió al triunfo tras la derrota en el clásico ante Huracán y un muy mal rendimiento ante Unión de Santa Fe.

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció al "león" riocuartense.

 

