River encadenó su tercera derrota al hilo en el torneo

River perdió con Vélez por 1 a 0 en un partido disputado esta noche, en el estadio "José Amalfitani", por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la noche fue convertido por el volante Manuel Lanzini, a los cinco minutos de la primera parte.

Así, el "millonario" cayó a la décima posición de la zona B, con siete puntos, y es vigésimo en la tabla anual, mientras que el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto lidera el grupo A con 14 unidades y es tercero en la general, en zona de Copa Libertadores.

En la próxima fecha, el equipo que entrena Marcelo Gallardo deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19.30, mientras que el "fortín" volverá a jugar como local y lo hará ante Deportivo Riestra, el miércoles 25 a partir de las 19.30.

San Lorenzo

San Lorenzo, con varios problemas en el segundo tiempo, le ganó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local y volvió al triunfo tras la derrota en el clásico ante Huracán y un muy mal rendimiento ante Unión de Santa Fe.

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció al "león" riocuartense.