Inicia la temporada 2026

GONZALO DIAZ

El Club Jujeño de Mountain Bike pone primera. Hoy desde las 9 comienza a vivirse la primera fecha del calendario 2026 con el tradicional Rally de Tilquiza con punto de concentración en el predio Recreo Criollo, finca Alvarado pasando Chijra.

La temporada inicia "con muchas expectativas", le contó a diario El Tribuno de Jujuy Esteban Velo, agregando "esperamos alrededor de 160 competidores entre todas las categorías".

El actual presidente del Club Jujeño de Mountain Bike destacó que "es el mismo de siempre, dos distancias según las categorías, llegan hasta un punto determinado en la ruta que va hacia Tilquiza, los promocionales van hasta la cuesta y el resto tiene un recorrido más largo".

Consultado sobre la temporada 2026, dijo que "este año diagramamos cuatro fechas y dos fechas del Abierto Argentino, en mayo en pareja y en septiembre el que venimos haciendo ya hace un par de temporadas, la idea es que pueda ser con puntos UCI, es algo que se debe confirmar dependiendo de ver si logramos los recursos económicos".

Justamente en la modalidad pareja, será la primera vez que la provincia recibe esta competencia "tendrá lugar en predio de la ladrillera, saliendo de la Ciudad Cultural, se cruza la ruta nacional 9, zona del polígono de tiro, por adentro van hasta Juan Galán, es modalidad cross country para todas las categorías", detalló Velo.

Paralelamente con el correr del año planificaran otras actividades "vamos a ir viendo, por ejemplo capaz hacemos una fecha especial en San Antonio, un lugar que gusta mucho y justo este año no coincidió con el calendario".

La segunda fecha también está confirmada, será en marzo y en el circuito "Tierra Brava" de San Pedro de Jujuy "ya se hizo la coordinación con Gabriel Rocha, el municipio y se va a repetir en marzo y esperamos que tenga el mismo éxito del año pasado".

El Club Jujeño llega luego de un 2025 cargado de actividades, competencias, un constante crecimiento, por lo que la meta esta temporada es seguir por la misma línea de trabajo "tratamos de continuar con el nivel de actividades de años anteriores, tratando de apostar a seguir creciendo institucionalmente, por eso apostamos a sumar por primera vez el Abierto Argentino por Parejas que nunca antes se hizo", sostuvo el titular de la entidad de ciclismo de montaña jujeño.

Agregó que "vamos a seguir gestionando carreras que a la gente le gusta mucho, además se lograr posicionar a la provincia como uno de los principales destinos del turismo deportivo permitiendo mover la economía en la provincia en temporada baja de turismo", finalizó Esteban Velo.