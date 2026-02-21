Nuevos talleres en Centro Cultural Mirentxu

En el mes de marzo se inician dos talleres para la comunidad que tendrán lugar en el Centro Cultural Mirentxu “Casa Baca” (Arturo Ilia 64, Barrio Los Perales).

El primero, de Tango, comienza el lunes 2, y se dictará los lunes y miércoles de 20 a 21, con el profesor Pablo Sallavedra. Está destinado a mayores de 16 años. Por mayores informes e inscripciones, los interesados deben comunicarse al 3886869008. El segundo taller es “Voces de la Cultura 5.0”, y es sobre comunicación, oratoria e IA (Inteligencia Artificial), con Nicolás Di Bartolo. Las clases se dictarán en dos grupos, el primero que trabajará los miércoles de 18.30 a 20, que inicia el 11 de marzo; y el segundo, los sábados de 10.30 a 12, que inicia el 14. Para mayores de 15 años. Informes al 3874119196.