Robó un celular, se atrincheró con un machete y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de sustraer un teléfono celular, fugarse en motocicleta y atrincherarse con un machete en el techo de un domicilio.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró la tarde del pasado miércoles en inmediaciones del cementerio Cristo Rey de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que efectivos se presentaron en el lugar tras ser alertados sobre un ilícito y al entrevistarse con el damnificado, tomaron conocimiento que dos sujetos le arrebataron una riñonera y escaparon a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas.

Con la colaboración del personal del Centro de Monitoreo 911, los uniformados establecieron que los inculpados emprendían la fuga por las calles del barrio La Merced y que en un momento determinado, uno de ellos ingresó a un domicilio.

El irascible protagonista se percató de la presencia policial, escaló al techo de la vivienda para intentar fugarse y al verse rodeado, se atrincheró y amenazó a los efectivos con un machete y trozos de vidrio.

En medio del temerario escenario, el inculpado se provocó cortes en el cuerpo, que solo fueron superficiales y no requirieron asistencia médica.

Luego de momentos de tensión, el sujeto fue desarmado, reducido y trasladado a la Seccional 52°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Además, mientras concluía el operativo, un familiar del inculpado entregó el teléfono celular que había sido sustraído e indicó que el protagonista lo dejó en el inmueble.

El damnificado radicó la denuncia y recuperó su dispositivo móvil. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 52°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.