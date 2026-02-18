River ganó y clasificó con gol de "Juanfer" Quintero

En el estadio "La Pedrera" de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, River enfrentó a Ciudad Bolívar en el marco de los 32avos de final.

Fue victoria para el "millonario". El tanto del triunfo fue convertido a los 42 minutos del segundo tiempo por Juan Fernando Quintero quien de penal puso el 1 a 0.

Al encuentro lo dirigió correctamente el colegiado Nicolás Ramírez.

Fue en general un partido en el que River dominó casi completamente pero no estuvo fino en los últimos metros y hasta faltando 3 minutos para el final del tiempo regular cuando el colombiano Quintero marcó el gol de la victoria "millonaria" que ahora en 16avos se medirá con Aldosivi de Mar del Plata con día y horario a confirmar.

Por otro lado, Tigre derrotó a Claypole por 2 a 0 en un partido que fue de menor a mayor y se disputó en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Los goles del equipo de Primera División fueron convertidos a los 12 minutos de la segunda parte, con un cabezazo del defensor Ramón "Cachila" Arias, y a los cinco minutos de descuento de la segunda parte por medio de David Romero.