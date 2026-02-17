La suma de voluntades crea experiencias inolvidables

Una experiencia más para el libro de recuerdos inolvidables fue la que vivieron los jóvenes que asisten a la fundación “Recrearte”.

Y es que entre los objetivos que se establecen desde la entidad, dar a conocer los talentos en las personas con discapacidad es fundamental durante el año como una actividad que pretende complementar su bienestar integral. Entonces, gracias al tejido de redes junto a voluntarios amigos, surgió la posibilidad de contactar Gonzalo Jeréz y Andrés Aparicio, referentes de la agencia de desarrollo sustentable de la intendencia de los diques quienes brindaron un espacio para la delegación en “La Playita” de El Carmen.

El grupo de voluntarios y socioamigos que asisten a la institución reveló un gran entusiasmo desde el primer momento. “Entre los jóvenes estaba Edmundo Labruna quien es hijo de la fundadora de Appace por lo que ella nos facilitó las casas del dique que son espacios para la recreación. Hace años, cuando yo trabajaba en Appace, contábamos con esos espacios para los jóvenes”, reveló Federico Hansen.

Fue una jornada espectacular donde disfrutaron de paseos acuáticos y de un asado para celebrar la amistad. “Nos quedamos hasta las nueve de la noche. Fue hermoso, una experiencia re linda, porque vemos que hay predisposición de la gente por ayudar y colaborar”, destacó. “Las familias disfrutaron, así también los chicos con discapacidad y los voluntarios porque yo fui con mis hijitos y es excelente”, reveló el presidente de la entidad sin fines de lucro.

De esta manera, se llevó a cabo un gran trabajo en red que terminó por fortalecer lazos. “En cuanto al transporte agradezco a la gente de Bartolini por facilitar el traslado”, comentó Hansen que también compartió con los jóvenes el tradicional encuentro de copleros, viviendo con alegría la música ancestral. “Nos unió en un momento mágico, demostrando que la inclusión y la pasión por la música no tienen límites para compartir”, finalizó Hansen.