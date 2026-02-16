Perfecto equilibrio el entre rock festivo y romanticismo

La segunda noche del Carnaval de Los Tekis volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más convocantes. Desde temprano, mientras el público continuaba ingresando al predio de la Ciudad Cultural, la expectativa crecía al ritmo de una grilla que ofrecía diversidad de géneros y propuestas para todos los gustos.

DIABLO ROCKERO | EL LÍDER DE KAPANGA MARTÍN FABIO.

Uno de los momentos más explosivos llegó de la mano de Kapanga, que desplegó un show cargado de energía, humor y complicidad con la gente. El rock hizo vibrar el predio y convirtió el campo en un verdadero pogo.

LUCIANO PEREYRA | CELEBRÓ EL AMOR Y SU CUMPLEAÑOS BAJO LA LLUVIA.

En medio del espectáculo, el líder de la banda, Martín Fabio, sorprendió al hacer referencia a Luciano Pereyra, quien también formaba parte de la programación de esa noche. Entre risas y ovaciones, expresó: "No encuentro qué tema de Luciano tocar, somos amigos, sé que va a estar esta noche también".

El comentario generó un clima de celebración compartida entre artistas y público. Finalmente, la banda interpretó un tema del cantante, destacando que los une una amistad "desde hace muchísimo tiempo", en un gesto que reforzó el espíritu integrador del carnaval.

FASHION | DESPLIEGUE DE COLOR Y GRAMOUR CARNAVALERO

Kapanga también presentó uno de sus temas nuevos en colaboración con Milo J, sumando frescura a un repertorio que combinó clásicos y novedades. Sobre el cierre, fiel a su estilo descontracturado, el Mono lanzó una pregunta que desató la euforia general"¿Hasta qué hora me puedo quedar?"

DJ GABINHO

La respuesta fue un grito unánime que retumbó en todo el predio: "íHasta que quieras!". Así, entre aplausos y saltos, la banda se despidió dejando la vara alta para lo que vendría después.

El siguiente en subir al escenario fue Luciano Pereyra, quien tuvo una noche doblemente especial, celebró su cumpleaños en pleno escenario y recordó San Valentín, destacando que el amor es el eje central de sus canciones.

PERSONAJE | SE LUCIÓ EN LA CIUDAD CULTURAL.

Con una puesta en escena dinámica y emotiva, el artista arengó al público y ofreció un recorrido por todo su repertorio, combinando baladas románticas para las parejas presentes y cumbias que hicieron bailar a todos.

Uno de los momentos destacados fue la participación especial de Sebastián Mendoza, quien se encontraba de gira en la provincia de Salta y aceptó sin dudar la invitación para sumarse al show. La sorpresa encendió aún más al público y aportó un condimento festivo adicional a la noche.

Mientras una llovizna suave comenzaba a caer de manera intermitente, el público no perdió el ritmo ni las ganas de cantar. Lejos de dispersarse, la multitud acompañó con emoción cada una de las canciones consagradas del artista, generando postales inolvidables bajo el cielo jujeño.

ALEGRÍA | EL PÚBLICO DISFRUTÓ DE TODAS LAS PROPUESTAS.

El segundo día del Carnaval de Los Tekis ofreció una propuesta musical amplia y diversa, donde el rock festivo, el pop romántico y la cumbia convivieron en una misma celebración.

La Ciudad Cultural volvió a ser escenario de encuentro, alegría y música, en una edición que confirma que el carnaval jujeño late con fuerza y pasión.