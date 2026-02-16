Maimará superó todo lo previsto en la temporada

El secretario de Turismo de la municipalidad de Maimará, Luis Zerpa, confirmó que en este carnaval se logró un 95% de ocupación hotelera y que el martes se producirá el regreso de los visitantes a sus destinos de origen, después de disfrutar intensamente la celebración carnestolenda.

Ayer toda las comparsas y agrupaciones estuvieron en la calle, a diferencia de otros poblados de la región, el sábado sólo Casastchok y Los ácidos recibieron al momo, en cambio el domingo lo hicieron Los runkankos, Avenida de Mayo, La unión obrera, Los cachafaces y Cerro negro (que concitó la atención por la bajada de sus diablos).

"El carnaval actuó como una inyección económica para el sector, pero desde el miércoles hay que prepararse para afrontar los próximos meses", declaró. "Era lo que esperábamos para este fin de semana, las reservas están hasta el martes y a partir de ahí desciende la actividad", por el porcentaje de ocupación en Maimará "no se consigue alojamiento; el sector gastronómico se vio muy bien favorecido", prosiguió.

El martes después de la chaya "los visitantes emprenderán el regreso" por lo que el Carnaval chico quedará para que los vecinos del pueblo puedan disfrutarlo y despedir al momo.

Zerpa afirmó que si bien el carnaval maimareño año tras año convoca miles de personas, "la promoción no debe decaer aunque sea bastante reconocida nuestra festividad al igual que de toda la Quebrada. Quienes llegan esta temporada lo hacen con la decisión de vivir la experiencia que ofrece la región".