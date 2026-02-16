El municipio capitalino licitó la compra de 2 motoniveladoras

En el Salón de los Intendentes del Ejecutivo municipal, se realizó un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de dos motoniveladoras que serán destinadas a las secretarías de Obras Públicas y de Gobierno.

El intendente Raúl Jorge destacó la continuidad del plan de infraestructura con recursos propios y el acompañamiento provincial, remarcando que la incorporación de equipamiento permitirá fortalecer la capacidad operativa del municipio y optimizar el mantenimiento de calles y la ejecución de obras en distintos sectores de la ciudad.

En este sentido, Raúl Jorge destacó que"durante el 2025, mientras estuvo vigente la Tasa Vial, se concretaron numerosas obras y el municipio nunca se detuvo. Aun después, se continuó trabajando con recursos propios y con el acompañamiento del Gobierno Provincial, lo que permitió sostener y ampliar las políticas de infraestructura urbana, garantizando mejoras permanentes para la ciudad y los vecinos".

"Hemos tenido un año intenso, donde se realizaron numerosas obras de pavimento y cordón cuneta con recursos propios, lo que permitió mejorar notablemente las condiciones de la infraestructura urbana del año 2024 que fue muy duro", señaló.

En este sentido, remarcó que el municipio continúa con el plan de equipamiento, fortaleciendo principalmente a las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, y adelantó que "se trabajará de manera articulada con la Delegación Municipal de Alto Comedero para mejorar la accesibilidad y los servicios en ese sector".

Finalmente, anunció que "el próximo miércoles se realizará un recorrido de obras en Alto Comedero, donde se ejecutan importantes trabajos de pavimentación, en el marco de un plan conjunto con la Provincia para mejorar la infraestructura urbana en todo el distrito".

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel expresó que "el municipio continúa avanzando en procesos licitatorios fundamentales para el fortalecimiento del parque automotor y el mejoramiento de los servicios públicos".

En esta oportunidad, "se llevó adelante la apertura de una licitación para la adquisición de dos motoniveladoras, que serán destinadas a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de Gobierno, que permitirán brindar una respuesta más eficiente a los vecinos en tareas de mantenimiento de calles y ejecución de obras en distintos sectores de la ciudad".

Luego, agregó: "Estamos dando continuidad a los procesos licitatorios para la compra de equipamiento que fortalezca la capacidad operativa del municipio. Una vez concluido el proceso, se realizará la reunión de la Comisión de Preadjudicación para su posterior evaluación y adjudicación, con el objetivo de contar con estos equipos en el menor tiempo posible", concluyó Montiel.