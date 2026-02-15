Trágico siniestro vial dejó una víctima fatal

Un joven de 26 años perdió la vida tras un violento siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del loteo Boulevard, en Alto Comedero.

El hecho se registró ayer alrededor de las 7:10 horas, cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil conducido por un hombre de 70 años colisionó de manera frontal con un Peugeot 208, en el que viajaba la víctima fatal.

Al arribar al lugar, personal del Same y los efectivos de la Seccional 46° encontraron al conductor del Peugeot atrapado dentro del vehículo, por lo que Bomberos procedió a su rescate.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria en estado crítico, donde horas más tarde se confirmó su deceso a las 17:20 horas, a causa de un traumatismo encéfalo craneal grave con pérdida de conocimiento.

En tanto, al conductor del otro vehículo se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes para determinar las causas del siniestro.