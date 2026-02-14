Desentierro del carnaval en la Quebrada de Humahuaca

Hoy comienza el carnaval quebradeño, desde Volcán hasta Tres Cruces las comparsas con sus diablos alegrarán a las comunidades con las costumbres de muchos años atrás pero que con el paso del tiempo se fueron modificando, pero mantienen la esencia.

En cada localidad se recibe al momo carnavalero en diferentes días y horarios, pero con una ceremonia similar, alguna mucho más atractiva y convocante que otra, pero todas generarán una algarabía que se extenderá por una semana y más todavía.

El diablo de Humahuaca que representa al carnaval quebradeño en cualquier lugar del mundo donde se lo conozca mantendrá su reconocimiento por más que se diga que Tilcara, Purmamarca o Maimará estén saturadas por la llegada de carnavaleros del país y del extranjero.

Quien quiera realmente vivenciar al extremo el carnaval humahuaqueño, anoche ya debió estar en el pueblo para participar primeramente en el Festival de la chicha y de copla en Uquía (a sólo unos 10 kilómetros de la Ciudad Histórica).

Y desde allí haber regresado al pueblo para en la noche presenciar el Encuentro de instrumentistas (que se suspendió por la lluvia) y posteriormente madrugar en los restaurantes que se convierten en peñas carnavaleras, disfrutando las horas previas a la llegada del momo como no se produce en otro lugar de la región.

Para no perderse ninguna instancia de la llegada del tan esperado festejo, hoy a las 10 hay que estar en la Iglesia Catedral de Humahuaca donde se realizará una celebración religiosa para las comparsas, en ella se bendecirán los disfraces, banderas, instrumentos musicales y toda la artillería carnavalera.

Alrededor de las 11 concluirá el oficio y en el atrio del templo se producirá el topamiento de banderas de las diferentes comparsas, allí se desatará la algarabía popular y después de media hora o un poco más, todos los presentes se dirigirán hacia la explanada del monumento a la Independencia.

La intendente Karina Paniagua estará esperando a todos los carnavaleros para cumplir con la primera invitación con saratoga, chicha y cerveza, y también mucho talco, papel picado y serpentina, anticipando los festejos en los mojones desde las 16 hasta las 23 o un poco más.

Para bailar y alegrar al masivo público que desde ayer comenzó a llegar a la Ciudad Histórica, Paniagua invitó al grupo Yagua quien brindará un repertorio exclusivamente carnavalero para celebrar por más de una hora como lo manda el momo.