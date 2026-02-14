Comienzo del carnaval con inestabilidad

Comienza oficialmente el carnaval con el desentierro este sábado y el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable pero sin alertas para la provincia.

Para la capital se espera una temperatura mínima de 18° C, mientras que la máxima llegará a los 26 °C, con probables lluvias y tormentas durante todo el día.

Para los que van para el norte a los desentierros, en Maimará también se esperan posibles lluvias con una máxima de 21° C.

Uquía y Humahuaca con iguales condiciones de temperatura (21°C) con inestabilidad.

Esta condiciones de temperatura y de posibilidad de lluvias estarán presentes también en Volcán y Tumabaya.

Para viajar al norte debe tener las siguientes precauciones

Para viajar al norte de Jujuy en Carnaval, es esencial planificar con anticipación debido a la alta ocupación, llevar efectivo (la señal es inestable), usar protector solar y ropa cómoda que pueda mancharse con talco. El tránsito en la Ruta 9 es intenso; se recomienda manejar con precaución por lluvias y tormentas. Además, se debe prevenir el apunamiento con hidratación y hojas de coca, y abrigarse por las noches frías.

