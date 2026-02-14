20°
14 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
Ejesa
El Tribuno por los barrios
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
SALTA
San Pedro
Pleno centro capitalino
Caso Juan Vanega
Purmamarca
Carnaval
carnaval 2026
Ejesa
El Tribuno por los barrios
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
SALTA
San Pedro
Pleno centro capitalino
Caso Juan Vanega
Purmamarca
Carnaval

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Comienzo del carnaval con inestabilidad

Para hoy el SMN no emitió alertas de ningún tipo para la provincia.

Sabado, 14 de febrero de 2026 07:47

Comienza oficialmente el carnaval con el desentierro este sábado y el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable pero sin alertas para la provincia.

Para la capital se espera una temperatura mínima de 18° C, mientras que la máxima llegará a los 26 °C, con probables lluvias y tormentas durante todo el día.

Para los que van para el norte a los desentierros, en Maimará también se esperan posibles lluvias con una máxima de 21° C.

Uquía y Humahuaca con iguales condiciones de temperatura (21°C) con inestabilidad.

Esta condiciones de temperatura y de posibilidad de lluvias estarán presentes también en Volcán y Tumabaya.

Para viajar al norte debe tener las siguientes precauciones

Para viajar al norte de Jujuy en Carnaval, es esencial planificar con anticipación debido a la alta ocupación, llevar efectivo (la señal es inestable), usar protector solar y ropa cómoda que pueda mancharse con talco. El tránsito en la Ruta 9 es intenso; se recomienda manejar con precaución por lluvias y tormentas. Además, se debe prevenir el apunamiento con hidratación y hojas de coca, y abrigarse por las noches frías. 
Precauciones clave:

  • Rutas y Tránsito: La Ruta Nacional 9 se colma de vehículos; se recomienda salir con mucha anticipación. En días de lluvia, encender luces bajas, reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y no cruzar rutas inundadas.

  • Salud y Apunamiento: El apunamiento (mal de altura) es común. Se combate con hidratación constante, comidas livianas, descanso y, si es necesario, té de coca o masticar coca.

  • Dinero y Conectividad: Llevar abundante dinero en efectivo es fundamental, ya que los cajeros suelen quedarse sin dinero y los postnets no funcionan en muchas peñas o locales debido a la falta de señal.

  • Vestimenta: Ropa cómoda y vieja (que pueda terminar con talco, harina y espuma), calzado cerrado y cómodo para caminar, protector solar, lentes de sol y gorra.

  • Clima: A pesar del calor diurno, las noches pueden ser frías; llevar abrigo liviano.

  • Seguridad: Si consume alcohol, no maneje. Use protector para los ojos si participa de juegos con talco o espuma. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD