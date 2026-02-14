Advierten un incremento de atenciones médicas

Los festejos del Jueves de Comadres en la provincia dejaron un sabor amargo para el personal de salud. El director del Same, Pablo Jure, advirtió sobre un marcado incremento en la cantidad de atenciones previo al inicio del carnaval.

Desde al entidad reportaron que durante la jornada del jueves se contabilizaron 160 atenciones en San Salvador de Jujuy y más de 400 asistencias en toda la provincia, cifras que reflejan el fuerte impacto sanitario.

En diálogo con la prensa, advirtió que la mayoría de los casos atendidos estuvieron directamente relacionados con los excesos propios de la jornada: intoxicaciones alcohólicas, peleas, hechos de violencia y accidentes viales.

De esta manera, Jure se mostró preocupado por la gran cantidad de episodios violentos durante los festejos, incluso con intervenciones por lesiones graves y no dejó pasar la oportunidad también para advertir la cantidad de siniestros viales vinculados a conductores alcoholizados, especialmente en motocicletas, y lamentó que en varios casos los afectados hayan sido peatones.

Por último, remarcó que si bien los operativos sanitarios se encuentran reforzados y con cobertura ampliada, es fundamental que la población actúe con responsabilidad para evitar que las celebraciones terminen en tragedia."Nos preocupa como ciudadanos ver la naturalidad con la que se está generando alcoholizarse en estos días", concluyó.