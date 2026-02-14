Hoy se vivirá el último día de corsos en la ciudad de Palpalá

La municipalidad de Palpalá,encabezada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, invita a la comunidad jujeña y a turistas que visitan la provincia a no perderse la última noche de corsos en la ciudad.

Además del operativo integral que se dispuso para garantizar el normal desarrollo de la jornada, brindando seguridad y comodidad a los asistentes, también estuvieron acompañando para mayor seguridad la Policía de la Provincia, Same, Bomberos Voluntarios y las diferentes áreas del municipio como ser Seguridad Ciudadana, Tránsito, Salud, Bromatología y Control Comercial, Medio Ambiente, entre otros.

STAND INFORMATIVO | PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PRESENTE EN EL CORSO.

En sus dos primeras noches el tradicional evento reunió a público de todas las edades y de distintos puntos de Jujuy y otras provincias para disfrutar de los festejos carnestolendos, combinando alegría, baile y color con acciones de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y espacios de información sobre derechos de género.

En este marco, se desarrollan actividades de Ecocaje y stands informativos de la Dirección de Paridad y Género.

El Ecocaje, que ya tuvo una primera edición exitosa en "Sentí Palpalá", vuelve a instalarse en los corsos, invitando a la gente a llevar residuos reciclables como botellas de plástico, cartones, papeles y latitas de cerveza. A cambio, los participantes reciben artículos elaborados con materia prima reciclada. Desde el área de Medio Ambiente local, destacaron la respuesta positiva del público y agradecen a su equipo y al intendente Rivarola por el apoyo a esta iniciativa.

CAPORALES | CON SUS DELICADEZA ENCANTARON AL PÚBLICO PRESENTE.

La Dirección de Paridad y Género, cuenta con un stand informativo durante los tres días de los corsos, brindando asesoramiento legal y difundiendo precauciones sobre violencia de género. Asimismo, invitan a la gente a acercarse para obtener información y aprovechar el festejo con conciencia.

Las comparsas, que son el centro del evento, participan con gran entrega mostrando su talento a lo largo de la avenida Martijena.

Por su parte, el público, tanto local como visitante de otras provincias, destacó el esfuerzo de cada agrupación para llegar a esta instancia y compartir su talento y preparación, instando a todos los que aún no pudieron disfrutar de este evento, a acercarse a esta última noche de corsos.