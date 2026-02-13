El municipio intensifica las tareas de desmalezamiento

La Dirección de Espacios Verdes del municipio capitalino continúa desplegando un amplio operativo de desmalezado y corte de pasto en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mantener en condiciones las plazas y parques y responder a la demanda de los vecinos ante el acelerado crecimiento de la vegetación provocado por las intensas lluvias de las últimas semanas.

El director de Espacios Verdes, Juan Carlos Figueroa, explicó que este año el área afronta un importante desafío operativo. "Este año tenemos un desafío muy grande que es trabajar solamente con cuadrillas de Espacios Verdes, sin cooperativas. Recién el último mes se hizo una contratación de una cooperativa para colaborar con Alto Comedero y poder cubrir algún espacio verde grande que nos estaba faltando, justamente por el tiempo, por las condiciones climáticas extraordinarias de este año, en donde las precipitaciones fueron diarias desde el 24 de diciembre hasta hace dos días que recién nos están dando un poquito de tregua", indicó el funcionario.

INCESANTE | LAS INTENSAS LLUVIAS FAVORECEN EL RÁPIDO CRECIMIENTO DEL PASTO Y LAS MALEZAS.

En ese contexto detalló que las condiciones meteorológicas generaron un crecimiento inusual del césped y las malezas. "Esta situación genera condiciones óptimas para el crecimiento de la vegetación, ya sea césped o malezas, entonces nos organizamos, tenemos tres frentes de ataque que hacemos semanalmente. Esta semana trabajamos en Los Perales, Chijra y estaremos entrando en Campo Verde para seguir por Bajo La Viña. Por otro lado, hicimos Barrio Norte, entramos por Cuyaya y llegamos hasta Mariano Moreno; por el lado Sur entramos por Arenales, Malvinas y estamos ya por entrar a San Pedrito. En días previos a las fiestas de carnaval, apostamos las cuadrillas en el parque San Martín, por eso se vio mucho movimiento", precisó.

Respecto al operativo especial en el principal pulmón verde de la ciudad, Figueroa indicó: "Tenemos 25 máquinas y dos tractores para dejar en un día todo listo el parque San Martín. Continuamos al día siguiente y volvieron las cuadrillas a sus sectores para dar cumplimiento a todos los vecinos. A veces tenemos reclamos que nos demoramos y no es que estemos demorados, sino que la lluvia no nos da los veinticinco o treinta días que tenemos entre rondas; en quince días ya hace falta cortarlos, pero no nos da la cantidad de gente", apuntó.

Finalmente, aseguró que las tareas se sostendrán mientras persistan las lluvias. "Hasta que no nos den tregua las lluvias, nosotros tenemos que seguir cortando. Así que agradecemos la confianza que nos tuvo el intendente y el secretario Guillermo Marenco, para darnos este desafío grandísimo y queremos estar a la altura".

Desde el municipio remarcaron que los operativos continuarán de manera intensiva en las próximas semanas, priorizando los sectores con mayor crecimiento de vegetación y reforzando los espacios de mayor circulación, con el compromiso de mantener la ciudad limpia, ordenada y en condiciones para el disfrute de toda la comunidad.