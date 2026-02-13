Tras casi 7 años, la primera audiencia será el 3 de marzo

ESTEBAN FRAZZI

El martes 3 de marzo se va a realizar la primera audiencia de debates en el juicio que investiga la muerte de Rubén "Pocho" Oviedo. El hombre de 77 años que perdió la vida tras ser atropellado el 13 de abril de 2019 por un motociclista, que manejaba alcoholizado, en inmediaciones del Parque San Martín de la capital jujeña. El único imputado, Mauro Luciano Aredes, quien llega en libertad, está acusado del presunto delito de "homicidio simple con dolo eventual". En las dos jornadas, un total de 16 testigos van a dar su testimonio frente a los magistrados.

Los Tribunales jujeños serán el escenario de las audiencias que están programadas para los días martes 3, desde las 8, y martes 10, a partir de las 11. El tribunal en función de juicio está compuesto por los magistrados María Margarita Nallar, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas.

El inicio de los debates llega después de la audiencia preliminar desarrollada el pasado 18 de septiembre en la cual, con la presencia de los mismos jueces, se resolvió la admisibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Sin embargo, en ese entonces los debates estaban programados para el 12 y 14 de noviembre, pero los problemas de salud de uno de los integrantes del tribunal, obligó a un cambio de fecha que la Oficina de Gestión Judicial determinó que sea en marzo.

Ante los magistrados, en las dos audiencias programadas van a comparecer 16 testigos del hecho que se investiga y personal policial y médico que acudió en los primeros minutos del siniestro, así como también miembros de Criminalística que realizaron los peritajes pertinentes en abril de 2019.

Cabe realizar una aclaración en referencia a las cuestiones técnicas. Como el hecho que se investiga sucedió en abril de 2019, el trámite debe ser llevado adelante conforme al Código Procesal Penal (CPC) provincial vigente en ese entonces, es decir, al sancionado y promulgado en 2009, con sus correspondientes modificaciones posteriores. Mientras que en la actualidad se utiliza el CPC sancionado en 2022.

De esta manera, a un mes de cumplirse los siete años de la pérdida de Rubén Oviedo y tras las sucesivas suspensiones de audiencias, con la confirmación de los debates se encamina la resolución del caso.

Fuero civil

El pasado martes 4 se llevó adelante una audiencia en el fuero civil con respecto a una futura indemnización por daños y perjuicios por el siniestro vial que se llevó la vida de Rubén Oviedo. Al frente del trámite estuvo la jueza Alejandra Caballero en una de las salas del edificio principal de los Tribunales jujeños.

Si bien ese encuentro en el recinto judicial tuvo su correspondiente apertura, el mismo no pudo continuar porque aún no hay sentencia firme en el fuero penal. Como ya se dijo, el 3 de marzo será el primer debate, por lo tanto, la magistrada aún no puede emitir su fallo en el fuero civil hasta tanto no se resuelva la cuestión penal.

No obstante, en Tribunales estuvieron presentes dos testigos del siniestro vial y el dueño de la moto de Aredes, su padrastro.

Los hechos investigados

De acuerdo a la requisitoria fiscal, el 13 de abril de 2019 el único acusado, Mauro Luciano Aredes, conducía una motocicleta de alta cilindrada, acompañado por otra persona, cruzó el semáforo en rojo y atropelló a Rubén Oviedo, de 77 años. La víctima caminaba desde la vereda del hospital "Materno Infantil" hasta el Parque San Martín, en donde estaba por participar de una clase de tango.

En un primer momento el inculpado intentó fugarse del lugar, aunque fue detenido por los transeúntes y luego aprehendido por los efectivos policiales. Seis horas más tarde del siniestro, el protagonista fue sometido al control de alcoholemia que resultó positivo en 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

A raíz de ser embestido, Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave, además de sufrir una fractura expuesta y falleció en enero de 2020, luego de nueve meses de internación en terapia intensiva.

En la recta final, a la espera de la ansiada justicia para la familia Oviedo

El próximo 13 abril se van a cumplir siete años del siniestro vial que se llevó la vida de Rubén Oviedo y la espera parece entrar en la recta final de una futura sentencia que le lleve la tan ansiada tranquilidad a su familia. Esto es luego del largo período de incertidumbre transitado y una fuerte sensación de injusticia que sobrevoló en gran parte de este tiempo.

No obstante, se confirmaron las dos audiencias programadas para los martes 3 y 10 de marzo próximos. En los años transcurridos fueron varias las situaciones que debieron ser sorteadas antes de los debates que se vienen. Por ejemplo, si bien a principios de 2022 se pidió la elevación a juicio de la causa, durante ese año los recursos presentados por la defensa dilataron los tiempos para el inicio de las audiencias. Dos años más tarde, en septiembre de 2024 y el 12 de diciembre de ese año, se suspendieron las audiencias preliminares.

Estas situaciones generaron el malestar de los seres queridos de la víctima, sabiendo que luego llegaba la feria judicial y la espera iba a continuar en 2025. “La impotencia, la bronca porque hacía seis meses que veníamos esperando esta fecha y de repente nos salen con esto. Yo digo, otra vez lo atropellan a mi papá.

Esta falta de respeto, esta cuestión de que siguen dilatando, chicaneando y pasa el tiempo”, aseguró a este matutino, por esos días de 2024, Patricia Oviedo, hija de Rubén Oviedo. Tampoco en el 2025 se realizaron las esperadas audiencias, ya que las programadas para noviembre fueron suspendidas por problemas de salud de uno de los magistrados. Además, en los años que pasaron y gracias a las pruebas que fueron recabas por la querella, se logró cambiar la carátula de la causa de “lesiones culposas” a “homicidio simple con dolo eventual”, tal cual llega a la instancia de debate para este 2026.