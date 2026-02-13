22°
13 de Febrero,  Jujuy, Argentina
PALPALÁ
alto comedero
Natación
Ministro Federico Cardozo
Alto Padilla
Humahuaca
LIBERTADOR
Unión Industrial de Jujuy
Copa Argentina
LIGA PROFESIONAL
Jueves de comadres

Humahuaca vibró con las comadres

El festejo auténtico en la región se apreció en las calles del pueblo anticipando la llegada el momo carnestolendo.

Viernes, 13 de febrero de 2026 00:00
INICIO | CON UN ALMUERZO LAS COMADRES COMENZARON A CELEBRAR AL COSTADO DEL HOTEL DE TURISMO HUMAHUACA.

El festejo del Jueves de Comadres en Humahuaca es el más auténtico y alegre, por la costumbre y tradición que los quebradeños poseen, y que luego expresan con mayor intensidad en el carnaval.

RECORRIDO | DESPLAZAMIENTO DE LAS COMADRES POR CALLE BUENOS AIRES.

Ayer, con esa celebración, prácticamente comenzó a disfrutarse de la compañía del momo carnestolendo y hoy el pueblo se colmará de visitantes para mañana desenterrarlo y convertir a la "ciudad histórica" en un espacio imposible por donde caminar.

VISITA | KARINA PANIAGUA Y NATALIA SARAPURA SALUDAN A ERNESTINA CARI.

Las comadres no son de perder tiempo cuando de festejar se trata, por lo que a las 9 ya estaban reunidas al costado del Hotel de Turismo Humahuaca donde iniciaron la celebración reencontrándose, brindando con saratoga y compartiendo un picante. Desde allí todas juntas y cantando por calle Buenos Aires llegaron hasta la casa de Ernestina Cari, quien junto a su hermana fallecida Candelaria representó fielmente y por muchos años el rol de la comadre norteña.

ALGARABÍA | TOPAMIENTO DE COMADRES EN PLAZA SARGENTO GÓMEZ

La recordada y querida coplera esperó a sus visitas con chicha, saratoga, empanadas y pastel de choclo. La intendente Karina Paniagua, junto a Natalia Sarapura (exdiputada nacional), la saludó primero, agradeciéndole su atención y deseándole un feliz día.

CEREMONIA | TRADICIONAL CHAYADA DE LA APACHETA DE LAS COMADRES.

Para muchos de los que estuvieron allí ayer, con nostalgia recordaron los carnavales que años antes se festejaban en esa casa junto a Ernestina y Candelaria; después de unos 40 minutos las comadres retomaron el camino hacia la plazoleta Sargento Gómez, donde se dio el tradicional topamiento.

COSTUMBRE | AGRADECIMIENTOS EXPRESAN LAS COMADRES ANTE LA APACHETA.

Fue el suceso central del Jueves de Comadres, desatando la algarabía de las presentes mientras la saratoga seguía sirviéndose entre papel picado, serpentina y talco. Los Tarkas acompañaron con su música, también Las Anateras del Hornocal y una banda de música que alegró a todos. Finalmente todas fueron al anfiteatro municipal donde chayaron su apacheta, e iniciaron el 56° Festival de la Chicha y de la Copla.

INVITACIÓN | LAS COMADRES JÓVENES SIRVIERON SARATOGA A LAS INVITADAS.

