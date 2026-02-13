Denunció una estafa con una falsa publicidad

Una vecina de la ciudad de Palpalá denunció que fue estafada por la suma de 860 mil pesos, luego de ser engañada mediante una falsa publicidad en la red social Facebook.

El ilícito tuvo lugar días pasados por la mañana, en momentos que la damnificada estaba utilizando la mencionada plataforma en su teléfono celular. La mujer observó una supuesta publicidad de la cadena de supermercados local que promocionaba descuentos.

Fue entonces que la víctima ingresó a un link para poder inscribirse en los mismos. Sin embargo, el enlace la llevó a un chat mediante el sistema de mensajería Whatsapp. A partir de ese momento, comenzó a interactuar con un supuesto operador de la empresa de supermercados, quien le solicitó a la denunciante sus datos personales, los cuales proporcionó.

Así fue cómo horas más tarde, la damnificada notó que de su cuenta bancaria le extrajeron la suma total de 860 mil pesos, mediante transferencias a diferentes destinatarios desconocidos.