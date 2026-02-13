Un temporal de viento en Cataluña dejó 86 heridos

Un temporal de viento con ráfagas de hasta 160 km/h sacudió a Catauña y Barcelona, con destrozos, vuelos cancelados y 86 heridos, al menos dos de ellos en estado grave. El Gobierno catalán tuvo que aplicar medidas de emergencia: restringió la movilidad en las calles, cerró las escuelas y los parques y pidió que las empresas hagan teletrabajo.

"Viento extraordinario". Así fue cómo lo catalogaron las autoridades, que debieron atender más de 3.900 incidentes por el viento. Las ráfagas arrasaron con árboles, muros y hasta motos, que terminaron volcadas en la calle como fichas de dominó.

"En total, 86 personas requirieron asistencia sanitaria y 34 fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. De estas, dos se encuentran en estado grave y una en estado crítico", indicó Protección Civil en un comunicado.

El lesionado de mayor consideración es un voluntario de Protección Civil en Sant Boi de Llobregat, una localidad del área metropolitana de Barcelona. Además, hay un hombre internado luego de que le cayera parte del techo de una fábrica.

En el puerto de Barcelona el viento alcanzó los 105 km/h. Fue el récord histórico en el lugar. Allí las postales fueron de turistas y lugareños batallando contra las ráfagas y contra la arena. Gran parte de los heridos se vieron afectados por caídas de árboles o muros, según informó la Protección Civil catalana.

Peor la pasaron en Puig Sesolles (en la cima del Montseny), donde las ráfagas treparon a 167 km/h.

Los fuertes vientos también provocaron la cancelación de al menos 101 vuelos y el desvío de otros 10 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, indicó el gestor de aeropuertos Aena, así como afectaciones en algunas carreteras y líneas ferroviarias.

Restricciones

Ante las previsiones meteorológicas, las autoridades de esta región de ocho millones de habitantes enviaron un mensaje de alerta a los ciudadanos en la tarde del miércoles, avisando del peligro al día siguiente.

Igualmente, decidieron la suspensión de la actividad educativa y de la atención sanitaria no urgente, e instaron a restringir en lo posible la movilidad en la región hasta las 20 del jueves.

"Son ráfagas de viento muy importantes, con una virulencia extraordinaria. Es un episodio extraordinario", subrayó la responsable regional de Interior, Núria Parlon, este jueves en la radio catalana Rac 1.

También hubo consecuencias en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, del FC Barcelona. Las fuertes rachas de viento derrumbaron un sector de la valla metálica que separa el centro de entrenamiento y la calle Francesc MaciÓ de Sant Joan Despí (Barcelona), sin que nadie resultara herido.

De hecho, por las alertas de Protección Civil, el club Barcelona tuvo que adelantar su vuelo a la capital de España, donde este jueves enfrenta a Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.