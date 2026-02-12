Scioli en Maimará entregó la distinción Best Tourism Villages y visitó emprendimientos

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli durante su presencia en la Quebrada el pasado domingo, desarrolló una serie de actividades en Tumbaya, Purmamarca y Maimará, además de asimilar la celebración del carnaval en las cuatro regiones de la provincia.

En Tumbaya participó en Estación carnaval y en Purmamarca se maravilló con su belleza, pero fue en Maimará donde cumplió con el fin de su viaje además de interesarse por los emprendimientos en diferentes actividades que fortalecen la actividad turística local.

VISITA/ LA EMPRENDEDORA RAMONA RODRÍGUEZ RECIBIÓ A SCIOLI QUIEN DEGUSTÓ Y ELOGIÓ SUS QUESOS DE CABRA.

Junto al gobernador Carlos Sadir; el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, llegó a la región norteña; de muy grata manera se brindó a los pedidos del púbico y participó en cada acto previsto por su llegada y para agradecerle su presencia.

Alrededor de las 16 de ese domingo Scioli estuvo en la plaza San Martín donde la intendente Susana Prieto lo recibió junto a su secretario de Turismo municipal, Luis Zerpa y ante el interés de numerosos emprendedores que ofrecían su producción en el espacio público. Entre ellos Miriam Daza se acercó y le obsequió una cajita de La casa de la empanada, para que degustara sus elaboraciones.

RECORRIDO/ SCIOLI Y PRIETO JUNTO A ARIEL Y ANDREA MEYER PROPIETARIOS DE LA BODEGA YANAY.

Mediante un sencillo acto pero de gran importancia para el pueblo y de respaldo absoluto para quienes trabajan por la actividad turística, Prieto recibió de sus manos la placa Best Tourism Villages otorgado por ONU Turismo a fines del año pasado.

La distinción que llegó al poblado la había recibido Posadas de manos de la secretaria General de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, en la apertura de la Feria Internacional de Turismo – Fitur 2026 en enero pasado en Madrid, España, donde también estuvo Scioli y asumieron el compromiso en entregarla juntos a las autoridades y pueblo maimareño.

PLACER/ DEGUSTACIÓN DE LAS CINCO LÍNEAS DE VINO DE ALTURA DE LA BODEGA YANAY,

El BTV (Mejores Pueblos Turísticos) es una iniciativa de ONU Turismo que cada año reconoce a los pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural y que promueven valores y un estilo de vida basado en la comunidad.

Al término del acto y luego de despedir a Sadir, Scioli pidió conocer la capilla "Nuestra Señora de la Candelaria" ubicada a escasos metros de la plaza central y posteriormente se fue hasta el barrio San Francisco donde la esperaba Ramona Rodríguez, reconocida emprendedora en la elaboración de quesos de cabra con el sello Estrella familiar.

BIENVENIDA/ SUSANA PRIETO RECIBE EN SU PUEBLO A SCIOLI Y SADIR.

En la humilde casa el funcionario degustó los mejores quesos de Maimará acompañado de choclos que produce en la quinta del fondo de la casa; asimismo probó la ricota y un exquisito jugo de quinua.

Desde allí por la ruta nacional 9 hacia el sur del pueblo, junto a Prieto, Posadas y Valdecantos, Scioli se fue hasta el paraje Cieneguillas donde Ariel y Andrea Meyer, propietarios de la Bodega Yanay los esperaban para hacerle conocer el establecimiento vitivinícola y degustar sus cinco líneas de vinos.

Fue la última actividad que cumplió el funcionario nacional antes de despedirse.