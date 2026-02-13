El dólar llegó a su precio más bajo en 3 meses

El dólar volvió a bajar ayer y para el ahorrista el precio en el Banco Nación cerró en $1.415. El contexto de "veranito cambiario" permitió al Banco Central hacer otra compra de reservas por US$141 millones y así superó los US$2.000 millones acumulados desde que comenzó el año. El dólar está en su precio más bajo en tres meses.

Las reservas, de todos modos, cayeron unos US$ 250 millones hasta los US$ 45.056 millones, algo que fue producto de la caída en la cotización del oro a nivel global, lo que impactó en la valuación de uno de los activos en manos del Central.

Todo ocurre en un escenario en el que la oferta de divisas está asegurada por las emisiones de deuda corporativa. Al mismo tiempo, la demanda se mantiene "desactivada" gracias a un mayor interés por los instrumentos en pesos.

En el plano financiero, los bonos mejoraron levemente durante la mayor parte del día tras la media sanción de la reforma laboral pero no consiguieron empujar al riesgo país por debajo de los 500 puntos. Las acciones argentinas en Wall Street, por el contrario, se desplomaron hasta casi 20%.

Un informe de Outlier aseguró que lo más destacado de la rueda pasó por el salto en el volumen operado en el mercado oficial. Según el análisis, ese incremento "se debió completamente a aumentos de operatoria MEP", lo que sugiere que detrás del movimiento no habría todavía un impulso genuinamente de exportaciones.

En cambio, el flujo parece responder a un combo de factores financieros: "liquidaciones de préstamos en moneda extranjera", deuda en dólares tomada en el mercado (probablemente local, por el tipo de dólar liquidado) y, posiblemente, prefinanciaciones de exportación.