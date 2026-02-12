"Propuesta integral" del Gobierno en las paritarias

Finalizó ayer la primera etapa de reuniones paritarias entre el Gobierno de Jujuy y los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública. Tras los últimos encuentros, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, informó que las mesas de diálogo fueron "muy productivas" y se abordaron tanto aspectos salariales como demandas operativas y específicas de cada área.

El funcionario destacó que las reuniones permitieron avanzar en una propuesta integral, construida a partir del intercambio con los representantes sindicales y de las necesidades planteadas por cada sector. Además, indicó que con el objetivo de brindar una pronta respuesta a los trabajadores, se prevé aplicar el primer aumento de forma inmediata, con los haberes correspondientes a febrero.

En ese marco, el ministro detalló que la provincia propuso una pauta salarial acumulativa del 10% para el régimen general, distribuida en tramos del 4% en febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio, lo que representa un incremento efectivo superior al porcentaje nominal por su carácter acumulativo.

Asimismo, anticipó la implementación de un bono con motivo del Día del Trabajador para mayo, cuyo monto será superior al otorgado el año pasado.

La propuesta incorpora además mejoras cualitativas en la estructura salarial. En los sectores de Educación y del escalafón general se avanzará en el blanqueo y conversión de conceptos no remunerativos, con el objetivo de fortalecer el salario básico e incrementar la porción remunerativa de los haberes.

En relación con la carrera administrativa, se estableció un nuevo tramo de reconocimiento por antigüedad, sumando un escalón para agentes con 25 años o más de servicio. Este adicional, fijado en $1.560 por año de antigüedad, representa un incremento aproximado de $40 mil en el salario de bolsillo para quienes se encuadren en esa categoría.

Cardozo subrayó que estas medidas implican un importante esfuerzo presupuestario por parte del Estado provincial, en un contexto de disminución de la coparticipación federal. Al respecto precisó que el gasto mensual en personal asciende a cerca de $130 mil millones, mientras que la coparticipación proyectada para marzo se ubica en $124 mil millones. "Pese a este escenario, la decisión del Gobierno de Jujuy es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar con mejoras salariales", afirmó. Y agregó que de esta manera, el Ejecutivo provincial ratifica su compromiso con el diálogo, la responsabilidad fiscal y la recomposición progresiva de los ingresos de los trabajadores estatales de Jujuy.