12 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Perico inauguró obras de un Polideportivo

Por mucho tiempo estuvo en estado de abandono.

Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00
Ayer se realizó la inauguración de las nuevas refacciones del Polideportivo del barrio San Mateo, una obra concretada gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Perico.

Estuvieron presentes el intendente Rolando Pascual Ficoseco, el ministro de Energía e Infraestructura Carlos Stanic, la presidenta del barrio San Mateo Adriana Farfán, el presidente de la Cooperativa 1° de Mayo Javier Villarruel, la referente de la Copa de Leche "Arca de Noé" Graciela Gaspar, y el concejal Pascual Ficoseco, junto a demás autoridades municipales.

Esta obra representa un espacio renovado para el deporte, la integración y el encuentro de las familias del barrio. Seguimos trabajando de manera conjunta para fortalecer cada comunidad y brindar más oportunidades a nuestros niños y jóvenes.

 

