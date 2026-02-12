Perico inauguró obras de un Polideportivo

Ayer se realizó la inauguración de las nuevas refacciones del Polideportivo del barrio San Mateo, una obra concretada gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Perico.

Estuvieron presentes el intendente Rolando Pascual Ficoseco, el ministro de Energía e Infraestructura Carlos Stanic, la presidenta del barrio San Mateo Adriana Farfán, el presidente de la Cooperativa 1° de Mayo Javier Villarruel, la referente de la Copa de Leche "Arca de Noé" Graciela Gaspar, y el concejal Pascual Ficoseco, junto a demás autoridades municipales.

Esta obra representa un espacio renovado para el deporte, la integración y el encuentro de las familias del barrio. Seguimos trabajando de manera conjunta para fortalecer cada comunidad y brindar más oportunidades a nuestros niños y jóvenes.