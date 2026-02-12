A la luz de canciones tradicionales renace el carnaval 2026

De las personas destacables del nuevo siglo las Mujeres son las que más brillan en todos los frentes de las relaciones humanas. Hoy se denomina para el carnaval que renace "Jueves de Mujeres" y esta columna, que busca remarcar la poesía del carnaval, y nace de las plumas de los varones, desea homenajear a la mujer fiestera carnavalera y llena de ondas de alegría por la hermosa vida que debemos celebrar. Recorriendo las letras de varios cancioneros nombraré temas y un fragmento del canto, en todos los casos, sin autores, géneros ni tiempo. Debo advertir al lector que el panorama es parcial y no tiene otro interés que la celebración del carnaval.

Recorro un antiguo libro denominado "Cancionero de Campamento" sin año de edición, autor, ni colofón. Regalo de una estimada amiga y con un tamaño pequeño e índice de 184 páginas. Comienza con el tema: Cholos y Cholitas, y dice: "Llegaron las fiestas / de los carnavales, / basta de tristeza, / curarse los males, / cholos y cholitas / bien alegres están, / declararon guerra, / declararon guerra / a los sufrimientos...". Del Silencio: "Silencio en el arenal / garabatales en flor / sobre mi caballo bajo el sol / vuelvo a la fiesta del carnaval". El Humahuaqueño: "Llegando está el carnaval / quebradeño, mi cholitay. // Fiesta de la Quebrada, / humahuaqueña para cantar; / erke, charango y bombo, / carnavalito para bailar". Juntito al fogón: "Siempre voy a Maylín / en las fiestas de carnaval; / y al volver desde allí / silbando suelo llegar". La Bochinchera: "Yo soy del pago i' Las flores, / ay señora, el pago más bochinchero / ay señora, señora… // Este año pa' l carnaval, ay señora, / la chicha no vale nada / ay señora, señora… // vengo adentro del hombre dormido / bajo la tierra gredosa y carnal. / Ramas de sangre florezco en el vino / y el amor bárbaro del carnaval". La Patrulla: "Un gaucho estaba payando / con un indio en carnaval / uno fue para encausados / y el otro pa' l hospital". La Volvedora: "Sólo en los carnavales / pañuelo al aire te vi bailar / Lejos se iban tus ojos / paloma triste del carnaval". Mi Viejo Tucumán: "Del cerro bajó a los valles / el grito bravo del carnaval / Y mi coyita viday / cantará... cantará". Vidala de la Copla: "Junto al camino está caido / chumadito el carnaval. // Cuando la tierra calienta / gusto a algarrobo me da / y me hace llorar la caja / de verme tan lejos la vidalita...". Zamba de los Mineros: "Yo soy el cantor / nacido en el carnaval / minero de la noche traigo / la estrella de cuarzo de Culampajá". Zamba del Guitarrero: "Para cantar para bailar / esta zamba del guitarrero / carnavales chaguancos florecerán / en las bandas del Bermejo". Vuelve Cholita: "Vuelve Cholita a mi lado / a mitigar mi mal, / que lejos llora la quena / llegando está el carnaval". Con los Peregrinos los Tuco - Tuco (1969) - Alma Salteña: "El alma salteña / en cada baguala está / arrimándole las coplas / que lleva el viento en el andar / sobre un rumor de las carpas / antigua de Salta desde el Carnaval". Ay, Carnaval: "íAy Carnaval! íAy sí, / quiero cantar / alzar mi voz hecha un grito / íay carnaval!...Soy sueño, soy sueño / de nada soy dueño / soy dueño, soy dueño / de sueños, de sueños". Bajando El Cerro: "Carnavaleando / me voy a Salta. / Penas penando amor. / Y en el camino se va alegrando / sólo mi corazón /.../ Vamos donosa, / vengo a buscarte / quiero carnavalear. / En las espuelas / me canta Salta / y ella me hace llorar...".

La vi por vez primera: "La vi por vez primera, / allá en las ruedas del carnaval; / con su carita de virgen coya / y negros ojos de hondo mirar. / íAy esos ojos! Los chascañahuis, / traidores fueron, penas me dieron / p'al carnaval". "íArriba! íArriba! Vamos nomás, / íArriba! íArriba! P'al carnaval, / Vamos p'al valle, vamos p'al cerro, / imilla linda de hondo mirar; / tú con tu caja, yo con mi herquencho / vamos bailando, coplas echando / p'al carnaval". Payo Solá: "Pal verano lo han de hallar / jistito pal Carnaval, / rodeo de viejas carperas / llorando en el fuelle / del Payo Solá". Por las Trincheras: "La noche está durando y bailando / por Tarapaya.../ En medio la cocina, se anima / la cacharpaya.../ La noche está durando y bailando / por Tarapaya// Zama de las trincheras / cantora y carnavalera, / íachalay! Si parece, que crece /pechando penas".

Guitarra Zamba (1988) - La Cerrillana: "Como olvidarte Cerrillo / si por tu culpa tengo mujer / morena cerrillana con alma / y vida te cantaré / todos los carnavales para / Cerrillo ti llevaré".

Para finalizar esta Histoletras I del Carnaval 2026, debo mencionar que faltan aún 7 cancioneros a caminar hasta el final de este carnaval. Antes de cerrar quiero expresar sobre esta celebrada fiesta un trozo lejano de mi niñez: Mi padre solía cantar para el carnaval una vieja canción, de finales del siglo XIX, comienzo del XX: "Por estas calles que vamos / echan agua y salen rosas / por eso la llamamos -Las calles de las hermosas. // íQue viva la broma! íqué viva, qué viva el placer! / íQue vivan los negros bonitos / los negros churitos que saben querer. // Porque los negros cantamos, / cantamos con gran placer / porque a su casa llegamos / trayendo flores de la niñez (Bis)". Felicitaciones a todos los carnavaleros de nuestra Jujuy.