Marcha en Jujuy contra la reforma laboral del Gobierno nacional

Una numerosa movilización recorrió esta tarde el centro de San Salvador de Jujuy en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, conocida como "Ley de Modernización". La convocatoria, que incluyó a todos los gremios estatales y trabajadores de distintas áreas, partió desde avenida España, a la altura del parque San Martín, y culminó en Plaza Belgrano con discursos y adhesiones de distintas organizaciones sindicales.

La protesta se replicó en distintos puntos de la provincia y en todo el país, con el reclamo unificado de trabajadores y trabajadoras que consideran que la iniciativa atenta contra derechos adquiridos. En Jujuy, la movilización contó con la participación de los sindicatos que integran la CGT Regional, las dos centrales obreras de la CTA, gremios docentes y diversas organizaciones sociales.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el Secretario General de APUAP Nicolás Fernández señaló: "Ante esta reforma, en donde los artículos demuestran un conjunto de cercenamiento de los derechos de los trabajadores, convocamos a la unidad de los trabajadores y de los representantes a rechazar en el Congreso".

Por su parte, Jorge Calizaya, de la junta provisoria de ADEP que también participó de la marcha, se refirió a la negociación salarial con el gobierno provincial. "Mañana continuaremos el diálogo con el Gobierno de la provincia por el 10% ofrecido, que resulta insuficiente. Si estamos hablando de más de un 15% de inflación, estaríamos quedando 5% debajo de la inflación, y quedar por debajo de la inflación se traduce en pérdida de poder adquisitivo del trabajador", explicó.

En cuanto a los gremios docentes, que mantuvieron una reunión paritaria el lunes, la postura será definida por las bases. Ante la nueva propuesta salarial del Ejecutivo provincial, serán los afiliados quienes decidan si la aceptan o si continúan con medidas de fuerza, luego de considerarla insuficiente en los términos en que fue presentada.