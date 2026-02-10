Complejo Cultural La Quiaca, una obra clave para la ciudad fronteriza

El edificio, que transita su tramo final, es concebido como un espacio destinado a la producción cultural, la formación y la generación de contenidos, con la intención de fortalecer la identidad local y potenciar nuevas oportunidades vinculadas a la economía del conocimiento en el norte provincial.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca integrar actividades educativas, artísticas y comunitarias dentro de una política más amplia de transformación urbana y turística.

En ese marco, el Complejo Cultural se proyecta como una pieza clave dentro del plan de ciudad.

En un recorrido por la obra, el Intendente Dante Velazquez supervisó las instalaciones acompañado del presidente del Bloque del Partido Justicialista, Rubén Rivarola quien destacó la importancia estratégica de La Quiaca como ciudad fronteriza y puerta de ingreso al país, subrayando la necesidad de acompañar este tipo de iniciativas con mayor respaldo institucional.

La preinauguración marcará el inicio formal de esta nueva etapa para la ciudad, que busca consolidarse como un nodo cultural y turístico del corredor andino.