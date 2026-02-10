Jujuy garantiza el transporte urbano pese al paro nacional convocado por UTA

Así lo confirmó a nuestro diario Julio Ramírez, interventor de UTA Jujuy, quien aseguró que las empresas de transporte en la provincia cumplirán con el servicio habitual.

La definición se conoció luego de que desde Buenos Aires se notificara el dictado de la conciliación obligatoria por el término de 15 días.

El comunicado oficial establece: “Dáse por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de quince (15) días, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.

Cabe destacar que desde el sector de los trabajadores "no iban a acatar la medida de fuerza por miedo a represalias por parte de los empresarios de transporte" así expresó Marcelo Moyano ex secretario de Asuntos Gremial.

¿Por qué se convocó el paro a nivel nacional?

La medida de fuerza fue anunciada por la conducción nacional de la UTA ante el incumplimiento del acuerdo paritario por parte de las cámaras empresariales del interior del país.

A través de un comunicado firmado por el secretario general Roberto Fernández, el gremio advirtió que, de no abonarse los salarios acordados en el ámbito del AMBA antes del 10 de febrero, se llevaría adelante un paro total en las provincias el día 11.

“Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA”, señalaron desde el sindicato.

En este contexto, y tras la intervención del Ministerio de Trabajo con la conciliación obligatoria, en Jujuy el servicio se prestará con normalidad mientras continúan las negociaciones.