Tumbaya festejó la Estación Carnaval

La tercera jornada de Estación carnaval, esta vez el pasado domingo en Tumbaya una vez más ratificó su importancia para promocionar la festividad popular de la provincia en la Quebrada donde se concentra el mayor porcentaje de visitantes a Jujuy en la temporada vacacional.

CULTURA | IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS EN ESTACIÓN CARNAVAL.

Más de diez instituciones carnestolendas de las cuatro regiones y las del pueblo, se reunieron por la mañana en la Estación Tumbaya del Tren Solar de la Quebrada donde chayaron el mojón cuando llegaba la formación desde Volcán hacia Tilcara, y los viajeros se sumaron a la ceremonia ancestral.

La comuna municipal presidida por Javier Medina, sirvió al público y a los viajeros un exquisito mate cocido con pan bollo, también una rica saratoga; mientras se chayaba, copleaba y bailaba.

COSTUMBRE | CHAYA DEL MOJÓN CARNAVALERO POR LOS DISFRAZADOS.

En tanto la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz -a cargo de la organización- invitaba a sumarse a la festividad.

OBSEQUIOS | DIEGO VALDECANTOS, SCIOLI, SADIR Y JAVIER MEDINA.

Al mediodía los precarnavaleros se dirigieron hacia el pueblo donde los copleros y cuadrillas entonaron sus coplas con el sonido de las cajas y los erquenchos, hasta que llegó el gobernador Carlos Sadir y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos.

LLAMATIVOS | DIABLOS DE LA COMPARSA LOS ALEGRES DE UQUÍA.

Juntos presenciaron el pasacalle de las instituciones carnestolendas sobre avenida San Martín, donde estuvieron los diablos de Los alegres de Uquía, el ballet "Tinkus Waina", la comparsa Los alegres del Valle (Valle Grande), el ballet "La firmeza" (Maimará), el ballet "Llajtay Manta" (El Carmen) y la comparsa Los come tusca (Pala Sola).

TERRORÍFICOS | DISFRAZADOS DE LOS ALEGRES DEL VALLE.

También participaron el ballet de tinku "Los corazones alegres" (de Santa Clara), las comparsas Flores puneñas y Tres cruceña (de Tres Cruces), Nación guaraní (de Libertador General San Martín), el grupo de mujeres Rebeldemente guapas (de La Esperanza), también la Juventud alegre (Caspalá) y otras.

YUNGAS | REPRESENTACIÓN DEL ARETE GUAZÚ EN ESTACIÓN CARNAVAL.

Al cierre la Comisión Municipal y la Secretaría de Gestión de la Gobernación sirvieron un almuerzo a los comparseros, intendentes y jefes comunales que acompañaron a sus representantes del carnaval.