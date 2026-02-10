La Unión se prepara para un capítulo de oro

En el alma de Humahuaca, donde el viento cuenta historias y los cerros guardan el eco de los antepasados, existe una institución que es mucho más que una agrupación de carnaval. La Comparsa La Unión, considerada una de las más prestigiosas y "señoras" de Jujuy, se prepara para escribir un nuevo capítulo de oro.

Hoy, bajo la presidencia de Bruno Cazón, la comparsa vive un presente vibrante. Con una comisión renovada, integrada por Enrique Burgos, Mercedes Llanos, Antonella Cazón, José Acosta, Julieta Rivera, Marcos Velázquez, Gisel Quinta, Matías Peralta, Marcelo López, Andrea San Martín, Mariana Fernández y José Cruz, el objetivo para este 2026 es mantener viva la esencia folclórica y el respeto que caracterizaron a La Unión, pero inyectando una energía renovada.

"La identidad de nuestra comparsa está dada por la calidez de su gente y ese clima de familia que se respira en cada rincón. Queremos que este carnaval sea un encuentro de abrazos", expresa con emoción Bruno Cazón.

Con una mirada que honra el pasado, pero abraza el futuro, la nueva comisión quiere que este Carnaval2026 sea un hito de fraternidad.

"La esencia de La Unión es la calidez de sus simpatizantes y ese folclore que corre por nuestras venas. Este año renovamos el compromiso para que cada persona que nos acompañe viva una experiencia de pura alegría", afirma Bruno Cazón.

Agenda

Según expresó Bruno Cazón, todas las actividades se concentrarán en la Casa de la Cultura (calle Buenos Aires), a tan solo dos cuadras del histórico Monumento a los Héroes de la Independencia.

El Jueves de Comadres (pasado mañana) se realizará este encuentro para honrar los vínculos y la mística de nuestra tierra.

El sábado de Desentierro, se compartirá un tradicional almuerzo que marcará el inicio de la fiesta grande.

La música será el hilo conductor de tres jornadas inolvidables con la actuación de grandes artistas del folclore, como ser Churos Changos, El Changuito Yuteño y La Posta (el sábado); Carlita Celeste, Churos Changos, La Posta y Javier Humana (el domingo); y La Posta y Javier Humana (el lunes).

Su historia es un tejido de voluntades, música y una calidez que abraza a quien se acerque a sus filas.