Jujuy Básquet se recuperó en Galvez

Jujuy Básquet recuperó la sonrisa. El sábado por la noche venció a Santa Paula en Galvez 98-92 en partido válido por la fecha 20 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina y cortó la racha de seguidilla de partidos sin ganar.

Básquet de alto calibre se vio en Gálvez, porque fue un duelo reñido y con choque de estilos, y con iguales necesidades, porque el local debía ganar para sostenerse entre los cuatro mejores y el equipo de Guillermo Tasso quería cortar el mal momento de tres derrotas al hilo.

El primer tiempo fue un vaivén de efectividad y buenos momentos. Sin un dominador claro, tanto Santa Paula como Jujuy Básquet buscaron frenéticamente el aro, optimizando su energía y el tiempo en el reloj.

En el segundo intervalo, el local maximizó su rotación de banquillo y, con más piernas, comenzó mejor gracias a buenos momentos de Balbo y Rivero. Sin embargo, la conducción de Marini y el juego interno de Ibarra le permitió a los de Jujuy sacar diez de ventaja en poco más de un minuto. Con el correr del juego, el local recortó diferencias y se fue al entretiempo cayendo 50 a 53.

El tercer chico fue el de mayor intensidad del juego. Galvenses y jujeños buscaron constantemente el aro, con velocidad en las transiciones y ataques fijos, pero poca efectividad en los primeros minutos. Pero la visita lo cerró mejor 68 a 76.

El último cuarto estuvo a la altura de la Liga Argentina. Ambos equipos fueron fieles a su estilo y arremetieron contra el rival para lograr la victoria. Jujuy terminó festejando.