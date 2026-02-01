19°
2 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Triatlón
Automovilismo
LALIGA ARGENTINA
carnaval 2026
Cultos patronales
Maimara
San Pedro
Barrio Santa Rita
zoonosis municipal
PALPALÁ
Triatlón
Automovilismo
LALIGA ARGENTINA
carnaval 2026
Cultos patronales
Maimara
San Pedro
Barrio Santa Rita
zoonosis municipal
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
LALIGA ARGENTINA

Jujuy Básquet se recuperó en Galvez

Los "cóndores" vencieron en Santa Fe a Santa Paula.

Domingo, 01 de febrero de 2026 23:56
MARINI | CONDUCIENDO A JUJUY BÁSQUET ANTE SANTA PAULA.

Jujuy Básquet recuperó la sonrisa. El sábado por la noche venció a Santa Paula en Galvez 98-92 en partido válido por la fecha 20 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina y cortó la racha de seguidilla de partidos sin ganar.

Básquet de alto calibre se vio en Gálvez, porque fue un duelo reñido y con choque de estilos, y con iguales necesidades, porque el local debía ganar para sostenerse entre los cuatro mejores y el equipo de Guillermo Tasso quería cortar el mal momento de tres derrotas al hilo.

El primer tiempo fue un vaivén de efectividad y buenos momentos. Sin un dominador claro, tanto Santa Paula como Jujuy Básquet buscaron frenéticamente el aro, optimizando su energía y el tiempo en el reloj.

En el segundo intervalo, el local maximizó su rotación de banquillo y, con más piernas, comenzó mejor gracias a buenos momentos de Balbo y Rivero. Sin embargo, la conducción de Marini y el juego interno de Ibarra le permitió a los de Jujuy sacar diez de ventaja en poco más de un minuto. Con el correr del juego, el local recortó diferencias y se fue al entretiempo cayendo 50 a 53.

El tercer chico fue el de mayor intensidad del juego. Galvenses y jujeños buscaron constantemente el aro, con velocidad en las transiciones y ataques fijos, pero poca efectividad en los primeros minutos. Pero la visita lo cerró mejor 68 a 76.

El último cuarto estuvo a la altura de la Liga Argentina. Ambos equipos fueron fieles a su estilo y arremetieron contra el rival para lograr la victoria. Jujuy terminó festejando.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD