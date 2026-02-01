Intentaron robar en una casa y fueron detenidos

Dos hombres irrumpieron en un domicilio con fines delictivos, fueron descubiertos por la damnificada y detenidos por efectivos policiales mientras emprendían la fuga.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 9 en un sector del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que efectivos de Infantería de la Unidad Regional 8 recorrían de manera preventiva el sector, cuando fueron alertados vía telefónica sobre dos hombres que irrumpieron en un domicilio.

Al constituirse en el lugar, se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien manifestó que dos hombres saltaron una pared de bloques para irrumpir en su patio y al sorprenderlos, emprendieron la fuga.

Tras tomar conocimiento del episodio, los efectivos recorrieron el sector y dieron con el paradero de los inculpados de 25 y 43 años. Los mismos fueron trasladados a la Seccional 47°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Mientras que la damnificada radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la dependencia policial actuante.