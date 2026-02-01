ETJ010226-034N01-Se disputa la última fecha del Regional

Se desarrollará hoy la última fecha del Regional de Triatlón y hay una enorme expectativa en los organizadores del desafío.

En la antesala hubo un cambio de lugar por parte de la organización, por lo que todo se concentrará en nuestra Capital.

La cita será a partir de las 7, hora en la que está pactada la largada de la primera categoría.

Ayer desde las 13 hasta las 17 se realizaron las acreditaciones y a las 18 se llevó a cabo la charla técnica, todo fue en Infinito por Descubrir ubicado en barrio Alto Padilla.

Esa charla técnica fue obligatoria para todos los competidores, por lo tanto debieron asistir si o si a la misma, ya que se tendrá en cuenta. Allí se trato todo el reglamento, como también los puntos que deben saber, los mismos deportistas fueron quienes se sacaron todas las dudas que puedan tener.

El circuito se encuentra bien diagramado, listo para recibir a los competidores que van a nadar 750 metros en aguas del dique La Ciénaga, luego tendrán 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, completando así las tres disciplinas.

La zona de transición será habilitada hoy a las 5.30 y el cierre será a las 6.30, por lo tanto los competidores deberán estar desde muy temprano listos para comenzar a vivir la última jornada de un certamen que cuenta con la organización conjunta entre Secretaría de Deportes de la provincia y su par de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Habrá doble premiación, ya que además de coronar a los mejores de la fecha, se procederá a reconocer a los campeones de la temporada en cada una de las categorías que cumplieron con el calendario.

Habrá puntualidad en la largada, por ende se le pedirá a los triatletas que tengan en cuenta el horario y estén puntuales, de lo contrario deberán salir retrasados y sin dudas por la cantidad de corredores se les va a dificultar alcanzar el grupo.

Esta todo dado para que sea una gran fiesta del deporte, un día inolvidable para quienes asistan a demostrar todas sus habilidades y para quienes los apoyen.