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Suspenden las clases en el Comercial 1

No hay suministro eléctrico en el establecimiento por la caída de un árbol.

Jueves, 19 de marzo de 2026 07:20

Un árbol de grandes dimensiones cayó en las instalaciones del Comercial 1, ubicado en calle Belgrano, debido a esto el servicio eléctrico se vio interrumpido por lo cual no se dictarán clases.

Consultada por este diario, la directora, expresó que se comunicaron con ella aproximadamente a las 6 avisando del incidente, por lo pronto las clases quedaron suspendidas, ya fue notificada la empresa de electricidad y está realizando los trabajos pertinentes. También expresó que se va a evaluar la situación para ver si en el día de mañana se retoma el normal dictado de clases. Según un informe de EJESA el incidente ocurrió aproximadamente a las 4, afortunadamente no hay heridos, solo daños materiales.

Por el momento se pide circular con precaución en la zona, siguiendo las recomendaciones del personal de seguridad apostado en el lugar.

  

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