Enzo Fernández le dio un triunfazo ayer a Chelsea

Chelsea logró una remontada agónica y venció 3 a 2 a West Ham en Londres, con un gol decisivo de Enzo Fernández sobre el cierre del partido, en un resultado clave por la Premier League.

El conjunto visitante había sorprendido en el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja de 2 a 0 gracias a un centro cerrado de Jarrod Bowen que terminó en gol y a una definición de Crysencio Summerville.

Chelsea mostró una versión apagada en esa etapa y quedó contra las cuerdas ante un rival vecino comprometido con el descenso.

En el complemento, el equipo local reaccionó con los cambios y logró el descuento a los 12 minutos mediante un cabezazo de João Pedro.

A 20 del final llegó la igualdad, tras una jugada confusa que terminó con Marc Cucurella empujando la pelota de cabeza.

Cuando el empate parecía definitivo, João Pedro desbordó por la banda y asistió a Enzo Fernández, que definió de derecha para sellar el 3 a 2 definitivo.

Por su parte, Liverpool cortó una racha de cinco partidos sin triunfos y se reencontró con la victoria en la Premier League tras golear 4 a 1 a Newcastle en Anfield, en una actuación que le permitió recuperar confianza y aire en la tabla.

Por su parte, Arsenal logró un contundente triunfo por 4 a 0 ante Leeds en "Elland Road", en el marco de la fecha 24 de la Premier League.

Con esta victoria, el conjunto londinense se adueñó del primer puesto de la tabla de posiciones, consolidándose como líder del campeonato en una etapa decisiva de la temporada.

Del otro lado, Leeds continúa complicado: el elenco de West Yorkshire quedó ubicado a solo dos posiciones de la temida zona de descenso.