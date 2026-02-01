Actualizaron la prestación de desempleo para rurales

La delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en Jujuy anunció que el organismo dispuso una nueva actualización de los montos de la Prestación por Desempleo, que entrará en vigencia a partir de hoy.

La medida establece un incremento del 3%, llevando el monto máximo a $356.895 y el mínimo a $178.448.

"La decisión fue adoptada por el Cuerpo Directivo del organismo durante su reunión del 21 de enero, tras evaluar la situación económica general y las posibilidades financieras del Registro. El objetivo es continuar fortaleciendo la cobertura social destinada a las personas trabajadoras rurales que atraviesan situaciones de desempleo", destacó el titular del Renatre Jujuy, Jorge Rois.

Cabe recordar que la Prestación por Desempleo incluye cobertura médico-asistencial, acceso al cobro de asignaciones familiares y la participación en programas de capacitación y reinserción laboral en todo el país.

"Con esta actualización, el Renatre reafirma su compromiso con la protección integral de los trabajadores y trabajadoras rurales y el fortalecimiento de la seguridad social en el sector", remarcó Rois.

Al mismo tiempo, señaló: "En paralelo, el Registro sostiene sus acciones de capacitación destinada a los beneficiarios de la prestación, con propuestas orientadas a brindar herramientas que mejoren sus habilidades y también capacitaciones sobre derechos y obligaciones, entre otras iniciativas vinculadas a la mejora de la empleabilidad y la actualización de competencias laborales".

Por su parte, el titular de Renatre, Abel Guerrieri, afirmó que "la medida se enmarca en una administración responsable de los recursos del organismo, que permite garantizar la sustentabilidad del régimen de prestaciones y mantener el equilibrio entre las contribuciones de los empleadores y los beneficios destinados a los trabajadores".