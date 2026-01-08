La influencer Eugenia Rolón chocó contra un poste y dio positivo de alcoholemia

La funcionara Eugenia Rolón, chocó este jueves contra un poste de luz, en Mar de Ajó. La pareja del también Tiktoker Iñaki Gutiérrez, se encontraba arriba de su vehículo y luego se corroboró que estaba alcoholizada, tras dar 1.89 en el test del alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales desde Mar del Tuyú, lugar del hecho, Rolón se encontraba realizando maniobras peligrosas a a las 10 de la mañana, con un Honda Fit en Rivadavia al 400, en la localidad balnearia.

Momentos después, impactó contra un poste de luz y se le realizó el test que arrojaría un altísimo nivel del alcohol en sangre: 1.89, a pesar de que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es 0.

Luego del choque, la Policía secuestró el vehículo que también además posee una deuda por multas que asciende los $870 mil y cuya cedula azul se encuentra a nombre de Iñaqui Gutiérrez. Más tarde, el propio Gutiérrez pasó a buscar a su novia de 23 años que habías sido aprehendida por las autoridades.

Una cámara de seguridad registró el hecho, que se produjo a las 8.57 de la mañana, en el que se ve el auto de Rolón doblando por afuera de la calle y posteriormente impactando contra un poste de luz de una casa.