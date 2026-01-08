26°
8 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Música
Monterrico
Casabindo
carnaval 2026
UCR
Maxi Lopez
Centro Cultural Héctor Tizón
ESTILO Y VIDA
Abra Pampa
Buenos Aires
Música
Monterrico
Casabindo
carnaval 2026
UCR
Maxi Lopez
Centro Cultural Héctor Tizón
ESTILO Y VIDA
Abra Pampa
Buenos Aires

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
PALERMO

Una ventana de vidrio se le cayó en la cabeza y sobrevivió

El hecho ocurrió hace unos días, pero quedó registrado en un video que se difundió en las últimas horas.

Jueves, 08 de enero de 2026 17:44

En la noche del sábado 13 de diciembre se vivió un hecho que podría haber tenido un desenlace trágico. Mientras un hombre comía en un bar del barrio porteño de Palermocayó sobre su cabeza un "Blindex" proveniente de la ventana de un departamento. Por este suceso, que podría haber sido un accidente fatal, el hombre de 50 años solo sufrió un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, ambos sin riesgo de vida.

Este insólito caso tuvo lugar el 13 de diciembre por la noche; sin embargo, los videos que captaron los acontecimientos se dieron a conocer recién este jueves.

En las imágenes se muestra el momento de la caída del vidrio de doble protección, el cual se desprendió desde un departamento ubicado en un cuarto piso, pudiendo haber sido letal para la víctima.

Efectivos buscan determinar qué ocurrió con el Blindex y el motivo por el que se desprendió de la ventana.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD