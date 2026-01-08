Una ventana de vidrio se le cayó en la cabeza y sobrevivió

En la noche del sábado 13 de diciembre se vivió un hecho que podría haber tenido un desenlace trágico. Mientras un hombre comía en un bar del barrio porteño de Palermo, cayó sobre su cabeza un "Blindex" proveniente de la ventana de un departamento. Por este suceso, que podría haber sido un accidente fatal, el hombre de 50 años solo sufrió un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, ambos sin riesgo de vida.

Este insólito caso tuvo lugar el 13 de diciembre por la noche; sin embargo, los videos que captaron los acontecimientos se dieron a conocer recién este jueves.

En las imágenes se muestra el momento de la caída del vidrio de doble protección, el cual se desprendió desde un departamento ubicado en un cuarto piso, pudiendo haber sido letal para la víctima.

Efectivos buscan determinar qué ocurrió con el Blindex y el motivo por el que se desprendió de la ventana.